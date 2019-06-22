Система Orphus

Жители "сонного" села Калачи Акмолинской области переехали

20.06.2019, 19:00 10423
Кокшетау. 20 июня. Kazakhstan Today - Власти Акмолинской области переселили жителей села Калачи и поселка Красногорский в другие районы на добровольной основе, передает Kazakhstan Today.
 
Село Калачи с численностью населения 680 человек входит в Красногорский сельский округ и находится в 600 метрах от бывшего поселка городского типа Красногорский, где функционировал до 1994 года Целинный горно-химический комбинат. В связи с ликвидацией предприятия состояние жилищного фонда стало неудовлетворительным, отсутствовала канализационная система, центральное теплоснабжение и другая инфраструктура, сообщает областное управление внутренней политики.
 
По информации акимата Есильского района, для улучшений жилищно-бытовых условий в период 2010 по 2013 год из поселка Красногорский в арендно-коммунальное жилье переселена 91 семья. Из них 19 семей переселено в 29-квартирный жилой дом, 74 семьи переехало в 66- и 45-квартирные жилые дома в городе Есиле, 5 семей по программе "Занятость-2020" распределены в Бурабайский и Аккольский районы. 
 
"Вопрос по переселению граждан из села Калачи был решен на добровольной основе с проведением анкетирования. Процесс переезда был организован бесплатно местными исполнительными органами. Помимо трудоустройства всех работоспособных членов семьи, охвата школьным обучением несовершеннолетних детей, семьи обеспечивались топливом и кормами для сельскохозяйственных животных на стойловый период также на бесплатной основе", - пояснили в акимате.
 
С января по март 2015 года из села Калачи в добровольном порядке в Есиль и Державинск переселено 180 человек. Бесплатный переезд, выплаты субсидий производились из местного бюджета. Всего за период с 2010 по декабрь 2016 года переселено 312 семей из поселка Красногорский и села Калачи.
 

При процедуре распределения жилья на условиях аренды и дальнейшего предоставления их в собственность, каких-либо нарушений действующего законодательства и ущемления прав и интересов граждан не зафиксировано", - подчеркнули в УВП.

 
Напомним, по решению правительства Республики Казахстан от 10 августа 2015 года из республиканского и местного бюджетов на переселение было выделено 2,5 млрд тенге.

Как сообщалось ранее, в 2014 году жители села Калачи начали внезапно засыпать. Причины появления симптомов "сонной болезни" изучала специальная комиссия. Сообщалось о 84 фактах засыпания жителей этого села. Болезнь проявлялась недомоганием, обмороками и галлюцинациями. Причину болезни специалистам установить не удалось, поэтому власти решили переселить жителей из "сонного" села.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая