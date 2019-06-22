Жители "сонного" села Калачи Акмолинской области переехали

Кокшетау. 20 июня. Kazakhstan Today - Власти Акмолинской области переселили жителей села Калачи и поселка Красногорский в другие районы на добровольной основе, передает Kazakhstan Today.

Село Калачи с численностью населения 680 человек входит в Красногорский сельский округ и находится в 600 метрах от бывшего поселка городского типа Красногорский, где функционировал до 1994 года Целинный горно-химический комбинат. В связи с ликвидацией предприятия состояние жилищного фонда стало неудовлетворительным, отсутствовала канализационная система, центральное теплоснабжение и другая инфраструктура, сообщает областное управление внутренней политики.

По информации акимата Есильского района, для улучшений жилищно-бытовых условий в период 2010 по 2013 год из поселка Красногорский в арендно-коммунальное жилье переселена 91 семья. Из них 19 семей переселено в 29-квартирный жилой дом, 74 семьи переехало в 66- и 45-квартирные жилые дома в городе Есиле, 5 семей по программе "Занятость-2020" распределены в Бурабайский и Аккольский районы.

"Вопрос по переселению граждан из села Калачи был решен на добровольной основе с проведением анкетирования. Процесс переезда был организован бесплатно местными исполнительными органами. Помимо трудоустройства всех работоспособных членов семьи, охвата школьным обучением несовершеннолетних детей, семьи обеспечивались топливом и кормами для сельскохозяйственных животных на стойловый период также на бесплатной основе", - пояснили в акимате.

С января по март 2015 года из села Калачи в добровольном порядке в Есиль и Державинск переселено 180 человек. Бесплатный переезд, выплаты субсидий производились из местного бюджета. Всего за период с 2010 по декабрь 2016 года переселено 312 семей из поселка Красногорский и села Калачи.

При процедуре распределения жилья на условиях аренды и дальнейшего предоставления их в собственность, каких-либо нарушений действующего законодательства и ущемления прав и интересов граждан не зафиксировано", - подчеркнули в УВП.

Напомним, по решению правительства Республики Казахстан от 10 августа 2015 года из республиканского и местного бюджетов на переселение было выделено 2,5 млрд тенге.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства