Жителям Алматы напомнили о возможности избавиться от долгов по налогам

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов по городу Алматы напоминает о возможности до конца текущего года освободиться от накопленных долгов, уплатив основную сумму налога, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 1 января текущего года общая сумма задолженности физических лиц по налогам составляет 5,8 млн тыс. тенге в количестве 103 802 налогоплательщиков: из них сумма основного налога 3,7 млн тыс. тенге и пени 2,1 млн тыс. тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Задолженность в разрезе налогов: по налогам на собственность физических лиц (имущество, земля, транспорт) общая сумма задолженности составляет 4,0 млн тыс. тенге, из них сумма пени 1,2 млн тыс. тенге в количестве 100 130 налогоплательщиков; по индивидуальному подоходному налогу с доходов, необлагаемых у источников выплат общая сумма задолженности составляет 1,6 млн тыс тенге, из них сумма пени 779 млн тыс. тенге в количестве 2133 налогоплательщиков; по остальным налогам физических лиц общая сумма задолженности составляет 258 млн тыс. тенге, из них сумма пени 72 млн тыс. тенге в количестве 1539 налогоплательщиков.

Единственным условием для списания пени является уплата физическим лицом основного долга по налогам. Налогоплательщикам специально для этого никуда обращаться не нужно, органы госдоходов будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов физических лиц и при уплате ими основного долга в течении трех рабочих дней, вынесут соответствующее решение о списании пени. Если налогоплательщик в течение текущего года уже произвел выплату основного долга и пени по налогам за прошлый год, сумма пени подлежит возврату. Для этого необходимо обратиться с заявлением в органы государственных доходов", - уточнили в ведомстве.

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