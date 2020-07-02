Жителям Уральска вернут порядка 15 млн тенге, уплаченных за отопление

Уральск. 1 июля. Kazakhstan Today - Потребителям Уральска сделают перерасчет за тепло на сумму около 15 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с законом Республики Казахстан "О естественных монополиях" поставщик тепла АО "Жайыктеплоэнерго" обязан произвести перерасчет стоимости услуги по теплоснабжению за отопительный период 2019-2020 годы с учетом фактической температуры наружного воздуха. Согласно расчетам департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области, сумма возврата потребителям, не имеющим приборов учета тепла, составила 14 940 000 тенге с учетом НДС, или 24,90 тенге за квадратный метр отапливаемой площади", - сообщили в пресс-службе КРЕМ МНЭ РК.

Отмечается, что возврат средств поставщиком тепла будет осуществлен при последующей оплате за услуги теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне отдельной строкой в квитанции "перерасчет" в зависимости от жилой площади потребителя.

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