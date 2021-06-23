Жумангарин: Государственные автопарки планируется полностью приватизировать

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Вопрос развития конкуренции на рынках транспорта поднял сегодня на заседании правительства председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Глава АЗРК рассказал о планах по развитию конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок.

У нас уже выдано более 40 лицензий по этой тематике. Уже есть 3 перевозчика, 2 из них являются частными, которые работают в пилотном режиме. Задача - расширить эту деятельность. То есть мы планируем, чтобы было не менее 10 перевозчиков к 2025 году", - сказал Жумангарин .

По его мнению, еще один большой закрытый рынок - это рынок аэропортовой деятельности.

К терминальному обслуживанию планируется свободный доступ, по перронному обслуживанию - чтобы было минимум два оператора, один из них независимый, и на рынках аэропортов с пассажиропотоком более 2 миллионов человек доступ не менее чем к 3 услугам наземного обслуживания", - сказал Жумангарин.

Он также отметил, что сейчас на рынке пассажирских автоперевозок есть определенное количество государственных автобусных парков и все их планируется полностью приватизировать

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