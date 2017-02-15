Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Значительных внешних шоков в 2017 году произойти не должно, сообщил глава Национального банка РК Данияр Акишев сегодня в мажилисе парламента РК.

"Считаю, что значительных внешних шоков в 2017 году произойти не должно. Если цена на нефть будет колебаться от 40 до 60 долларов за баррель, то у нас все будет нормально. Прогнозы правительства при формировании бюджета на 2017-2019 годы свидетельствуют, что экономика Казахстана имеет значительный запас прочности", - сообщил Д. Акишев, передает Kazakhstan Today.

По его словам, ключевой фактор обеспечения макроэкономической стабильности в текущих условиях - координация денежно-кредитной политики Национального банка и фискальной политики правительства.

По его словам, "макроэкономические параметры на ближайшие годы пересмотрены в позитивную сторону и совместно отработаны с правительством".

Напомним, сегодня в парламенте РК состоялось обсуждение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы". В свою очередь, глава НБРК подчеркнул, что Национальный банк поддерживает параметры, заложенные в проекте закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы".

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