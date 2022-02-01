Золотовалютные резервы РК снизились в 2021 году

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Валовые международные резервы Национального банка за декабрь 2021 года, по предварительным данным, снизились на 3,1% и составили 34,4 млрд долларов США (с начала года снижение на 3,5%).
Снижение золотовалютных резервов произошло за счет валютной части активов из-за выплаты государственного долга, операций по счетам правительства и корреспондентским счетам клиентов Национального банка, а также валютных интервенций", - сообщили в Нацбанке.
Денежная база в декабре 2021 года расширилась на 4,6% и составила 10 957,7 млрд тенге (с начала года расширение на 12,1%). Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 12,9% до 6 945,4 млрд тенге (с начала года расширение на 36,5%).
Денежная масса за декабрь 2021 года выросла на 4,9% и составила 30 099,3 млрд тенге (с начала года рост на 20,8%), наличные деньги в обращении увеличились на 3,2% до 2997,7 млрд тенге (с начала года рост на 6,0%).
Напомним, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в декабре 2021 года инфляция составила 0,6% (в декабре 2020 года - 0,9%).
Годовая инфляция сложилась на уровне 8,4% (в декабре 2020 года - 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 9,9%, на непродовольственные товары - на 8,5%, на платные услуги - на 6,5%.
В декабре 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 10,3%.