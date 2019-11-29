Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - В 53 школах Алматы имеются кабинеты робототехники, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время в 53 школах имеются кабинеты робототехники, где обучаются свыше 3 000 учащихся", - сообщили в Управлении образования города.

В 2019 году была разработана онлайн платформа edu.techcup.kz, где размещена учебная программа, методический комплекс, учебные видеоролики и тестовые задания для преподавателей IT-классов.

"В 2014 году впервые состоялся Чемпионат по робототехнике и инновационным технологиям на кубок акима города Алматы Almaty Techcup. За годы проведения масштабы Чемпионата расшились с 20 до 562 команд, а количество участников превысило 1200 человек. Ежегодно Чемпионат собирает на своей площадке участников в возрасте от 7 лет до 21 года, которые представляют свои уникальные инженерные проекты, демонстрируют знания, а также соревнуются на площадке Чемпионата в области робототехники, новых технологий и программирования", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в 2019 году в феврале впервые в городе Алматы состоялся І Республиканский чемпионат по VEX Robotics среди учебных заведений Республики. Команды победителей чемпионата в апреле текущего года отправились на Чемпионат мира в США.

Стоит отметить, что все государственные школы на 100% обеспечены доступом к широкополосному интернету, Wi-Fi, мультимедийными тройками.

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