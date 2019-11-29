Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - В управлении образования Алматы рассказали о развитии цифровизации в сфере образования, передает корреспондент Kazakhstan Today.

В городе Алматы во всех 205 школах имеется вся необходимая IT-инфраструктура.

"На сегодня все школы города имеют доступ к Интернету со скоростью до 70 Мбит/с и обеспечены Wi-Fi. Все учебные кабинеты школ охвачены мультимедийными тройками (экран, проектор, ноутбук)", - сообщили в управлении образования города Алматы.

Таким образом, созданы все условия для использования цифровых образовательных ресурсов.

По информации ведомства, с целью популяризации научно-технического творчества с 2014 года ежегодно проводится чемпионат по инновационным технологиям и робототехнике "AlmatyTechCup" на кубок акима города Алматы (www.techcup.kz).

С 2017 года по инициативе управление образования города Алматы функционирует портал государственных услуг. На портале автоматизированы все государственные услуги, предоставляемые управлением, в том числе: прием в детские дошкольные организации, прием и переводы в школу, прием в колледжи, прием в кружки и так далее", - отметили в ведомстве.

На следующий год планируются следующие мероприятия в рамках цифровизации: открытие кабинетов робототехники; модернизация и усовершенствование портала государственных услуг управления образования; охват дополнительных зон Wi-Fi и увеличение скорость Интернета в организациях образования.

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