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В Алматы в ближайшее время построят общежития для студентов двух государственных колледжей

24.11.2019, 21:09 352
Алматы. 24 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы в ближайшее время планируют построить общежития на 600 мест для студентов двух государственных колледжей, сообщили в Управлении образования Алматы, передает корреспондент Kazakhstan Today.
 
"В городе Алматы в ближайшее время планируется строительство общежитий на 600 мест (по 300 мест в каждом) для 2-х государственных колледжей, ведущих подготовку квалифицированных рабочих кадров по техническим специальностям и территория которых позволяет это: Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий по адресу: улица Остроумова, 3/10 (мкр. РВ-90) и Алматинский автомеханический колледж, по адресу: улица Казыбаева, 270 (мкр. Кулагер)", - сообщили в Управлении образования Алматы.
 
По информации ведомства, в настоящее время на дневном отделении обучается 63 511 студентов колледжей города, из которых 46,1% или 29 341 это иногородние студенты. "При этом, большинство иногородних студентов не нуждаются в общежитии, так как приезжают в город на учебу из ближайших населенных пунктов в Алматинской области (Талгарский, Карасайский, Илийский и Жамбыльские районы). На сегодняшний день потребность по обеспечению студентов государственных колледжей местами в общежитиях составляет порядка более 2500 мест", - отметили в управлении. 
 
Как сообщили в ведомстве, всего только в 8 государственных и 8 частных колледжах имеются общежития, в которых проживают 2296 студентов. 
 
В начале 2019-2020 учебного года было сдано в эксплуатацию общежитие на 300 мест в Алматинский государственный казахский гуманитарно-педагогический колледже №1, по адресу: улица Шемякина, 131 (угол улицы Ленинабадская). 
 

Здесь необходимо отметить, что, в большинстве колледжей, которые обеспечены общежитиями, ведется подготовка специалистов среднего звена. Соответственно нехватка в общежитиях больше всего ощущается в государственных колледжах, в которых ведется подготовка квалифицированных рабочих по техническим и строительным специальностям", - добавили в управлении.


Напомним, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках третьей инициативы "Пяти президентских социальных инициатив" поручил повысить доступность и качество высшего образования и улучшить условия проживания студенческой молодежи. Было дано поручение начать строительство новых студенческих общежитий.
 

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