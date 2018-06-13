Для казахстанцев выделено более 10 тыс. грантов на обучение в зарубежных вузах

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Для казахстанцев выделено более 10 тыс. грантов на обучение в зарубежных вузах13.06.2018
  • Фото: Хабар 24
Образование  09:20

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - В АО "Центр международных программ" рассказали о количестве грантов, выделенных зарубежными странами для студентов из Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"В текущем году иностранные государства выделили более 10 000 грантов для граждан Казахстана. В настоящее время ведется прием документов на бесплатное обучение в ряде стран и университетов", - отметили в центре.

В частности, Университет КОЧ (Турция) выделил 13 грантов, крайний срок подачи документов - 2 июля 2018 года; Стамбул Шехир Университет (Турция) - 53 гранта, подать документы можно до 10 августа 2018 года.

Ближневосточный технический университет Северного Кипра (Северный Кипр) предоставляет 9 грантов, крайний срок подачи документов - 29 июля 2018 года.

Университет Кадир ХАС (Турция) выделил 37 грантов, документы принимаются до 10 августа 2018 года.

Университет KAIST (Южная Корея) предоставил 180 грантов, крайний срок подачи документов - 20 июля 2018 года.

Шанхайский политехнический университет (Китай) выделяет 10 грантов, крайний срок подачи документов - 30 июня 2018 года.

Также имеются гранты на обучение в Республике Беларусь, подать документы можно до 15 июня 2018 года.

Более 200 грантов выделено на обучение в Литве, 50 грантов - на обучение в Таджикистане. Документы принимаются до 25 июня 2018 года.
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