МОН Казахстана отзывает лицензии у вузов по специальностям с низким трудоустройством выпускников

Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки начало отзыв лицензий у вузов по тем специальностям, по которым отмечается низкое трудоустройство выпускников, передает Kazakhstan Today.

"На базе рейтинга, основанного на занятости выпускников, министерство начнет принимать меры по отзыву лицензий у вузов по специальностям, где мы все видим идет низкое трудоустройство. 17 лицензий в этом году уже отозвано. Работа будет усилена. Это приведет к профилизации вузов по основным направлениям. Там, где они могут хорошо преподавать, пусть преподают. Там, где диплом не дает хорошей востребованности, преподавать не имеет смысла", - отметил на республиканской августовской конференции педагогических работников министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев. Доклад главы ведомства опубликовала пресс-служба министерства.

По его словам, повысятся квалификационные требования к университетам, институтам и академиям.

"Разработана новая пруденциальная, объективная, независимая от МОНа система, кто может называться университетом, институтом, академией, которая сегодня проходит обсуждение с ректорами вузов", - пояснил министр.

Кроме этого, в Казахстане создается лига вузов, которые "системно поставят высокие требования к студентам, академическую честность, высокое имя своего вуза над текущей рыночной конъюнктурой", проинформировал Сагадиев.

Он напомнил, что в прошлом году по инициативе главы государства количество образовательных грантов было увеличено на 10 тыс., а в текущем - еще на 20 тыс. в этом. В связи с этим, по словам министра, "ответственность вузов за качество стала задачей №1".

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