Астана. 16 августа. Kazakhstan Today - Охват детей от трех до шести лет дошкольным воспитанием в Астане составил 81%, в сеть организаций дошкольного воспитания и обучения на сегодня входят 336 учреждений, передает Kazakhstan Today.

Доля детей от трех до шести лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением по обновленному содержанию, составляет сегодня 81%, или 53 тыс. Всего подлежат охвату 65 тыс. детей. В прошлом году данный показатель составил 78%, в 2016 году - 70,6%. 30% детей обучаются в частных дошкольных организациях, сообщили в пресс-службе Управления образования столицы.

По итогам весеннего комплектования очередь детей от трех до шести лет сократилась с 37 тыс. до 24 тыс. мест. Для удобства родителей работает портал электронных услуг e.astana.kz.

"За последние два года система выдала 43 тыс. направлений, из них 23 тыс. только за первое полугодие 2018 года. Фактически пользователей становится больше, если брать с прошлым годом. 20 тыс. направлений за прошлый год и 23 тыс. только за первое полугодие этого года", - сообщил руководитель ведомства Ануар Жангозин.

В 2018 году были открыты два государственных сада - №94 "Сункар" и №95 "Алматы балабакшасы" на 480 мест. В последнем уже в сентябре будет открыт набор детей (только казахские группы). В данный момент ведется строительство двух садов в рамках ГЧП на 720 мест, ввод которых ожидается до конца 2019 года. Завершается строительство еще двух садов за счет национальных компаний на 480 мест, планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2019 год.

По данным управления, в сеть общего среднего образования входят 105 организаций. Это государственные и частные школы, школы республиканского назначения. Контингент столичных школ в этом году составит порядка 155 тыс. детей, в том числе 18 тысяч первоклассников. Однако эти цифры не окончательные, так как прием документов в школы еще идет.

Начало учебного года и все торжественные линейки пройдут в этом году в субботу, 1 сентября. Цвет школьной формы по Астане - темно-синий.

Прием в первые классы ведется как в бумажном, так и в электронном режиме, система совершенствуется совместно с родительской общественностью. На сегодня через систему, начиная с 1 июня, было подано более 13 тыс. заявлений.

По словам Жангозина, в этом году столичные школы переходят на подушевое финансирование.

К началу нового учебного года все школы города будут полностью обеспечены учебниками и учебно-методическими комплексами по обновленному содержанию образования на общую сумму в 2,7 млрд тенге. Сейчас осуществляется транспортировка учебников, в том числе по обновленному содержанию.

С целью сокращение бумажного документооборота и организации доступа родителей к учебному процессу все школы подключены к системы электронных журналов и дневников Кунделик. Для удобства родителей и педагогов с этого года работает мобильное приложение.

Образовательные услуги технического и профессионального образования (ТиПО) на сегодняшний день в столице предоставляют 35 колледжей с общим охватом более 26 тыс. студентов. Учебный процесс в колледжах Астаны начнется, как и в школах, в субботу, 1 сентября. В этом году подготовка кадров будет осуществляться по 74 специальностям и 125 направлениям.

С 1 августа текущего года прием документов в колледжи доступен в электронном виде. Услугу можно получить на портале e.astana.kz. На сегодня количество поданных заявок через портал составляет 1508. Прием продлится до 25 августа.

Как напомнили в ведомстве, в столичных колледжах можно абсолютно бесплатно получить техническое и профессиональное образование. Акимат Астаны размещает государственный образовательный заказ в 24 организациях технического и профессионального образования на 3 493 места. Помимо этого, по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы доступны 1050 мест для получения бесплатного образования по рабочим квалификациям.

"Вопрос проживания иногородних студентов колледжей решается путем размещения в уже действующих 16 общежитиях, плюс размещаем государственный заказ в городские хостелы. Средняя стоимость оплаты для студента будет составлять порядка 5 тысяч тенге в месяц", - отметил Жангозин.

На сегодня в восьми объектах образования (школах и колледжах) завершается капитальный ремонт, на остальных объектах был проведен косметический ремонт, и выполнены работы по устранению текущих проблем. Все объекты подключены к системе отопления.

В последние годы большое внимание уделяется обеспечению прозрачности в деятельности организаций образования. С прошлого года ведомство активно привлекает к своей деятельности представителей общественности, ведет сотрудничество с проектным офисом "Астана - Адалдык аланы", с июня работает колл-центр, куда родители могут обратиться при возникновении вопросов или с целью подачи обращения. Обращаться можно по номерам: 55-68-73, 55-68-83. Функционирует страница в Facebook, раздел обратной связи на сайте управления. Также обращения принимаются в электронном виде на почту bilim@astana.kz и письменно в 119-м кабинете.

В этом году также начата практика проведения Дней открытых дверей, которая направлена на тесную работу с общественностью.

Как сообщалось ранее, в Астане перед новым учебным годом проверили обустройство подъездных путей к школам и детсадам. Аким Астаны Асет Исекешев совершил объезд нескольких объектов. Первым объектом посещения стала школа-лицей №66. Здесь на данный момент ведутся работы по прокладке подъездной дороги к школе, которые завершатся до начала учебного года.

"Проблема отсутствия подъездной дороги к этой школе существует не первый год. По этому поводу родители детей и учителя школы жаловались неоднократно. На данный момент работы по строительству подъездной дороги находятся на стадии завершения. К 1 сентября все соответствующие работы будут окончены", - сообщили в управлении образования.

Аким побывал и в школах №76 и №75 по проспекту Мангилик Ел, 28/1, в детском саду №87 "Кадыр" по проспекту Мангилик Ел, 22/2. По данным объектам было сделано строгое замечание ответственным лицам, градоначальник дал поручение за короткий срок устранить все недостатки.

"По всем этим объектам необходимо расширить проезжую часть, обустроить парковочные места, организовать сквозной выезд на улице А. Бокейхана. Скоро уже начнутся занятия. Поток машин станет больше. Мы не должны допускать того, чтобы дети подвергались опасности. Поэтому поручаю всем ответственным лицам в ближайшее время решить эту проблему", - сказал аким Астаны.

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