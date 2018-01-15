Средняя зарплата в системе образования с учетом увеличения составит 130-140 тыс. тенге

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - С учетом увеличения заработной платы учителей, средняя зарплата в системе образования будет составлять порядка 130-140 тысяч тенге. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает Kazakhstan Today.

По словам Асыловой, на сегодняшний день у учителя со стажем свыше 25 лет с высшей категорией должностной оклад составляет 83 тыс. тенге, плюс доплаты за различные виды дополнительной нагрузки, пишет Kazpravda.kz

"Доплаты предусмотрены в размере порядка 25 тыс. тенге, плюс 24 тыс. тенге у учителя будет доплата за обновленное содержание. В целом он будет получать 133 тыс. тенге. По состоянию на 1 января 2017 года заработная плата в системе образования по стране составляла порядка 99 тыс. тенге. Мы рассчитываем, что с учетом увеличения заработной платы учителей будет средняя зарплата в системе образования порядка 130-140 тыс. тенге", - сообщила вице-министр.

Она также отметила, что на сегодняшний день должностной оклад учителя со стажем 3 года, без категории, составляет 56 тыс. тенге.

"Кроме оклада, есть еще ряд надбавок и доплат: за проверку тетрадей, за заведование кабинетом и так далее, они составляют порядка 22 тыс. тенге. На сегодня у такого учителя зарплата составляет около 78 тыс. тенге. Плюс надбавка в 16 тыс. тенге, вот и выходит 96 тыс. тенге", - пояснила Асылова.

Как пояснила Асылова, зарплата учителей будет подниматься по определенному графику. "Увеличение зарплаты будет зависеть от перехода на обновленное содержание образования, и у нас есть соответствующий график, который утвержден госпрограммой развития образования и науки", - сообщила вице-министр.

По ее словам, уже с января текущего года повышение будет у учителей 1, 2, 5 и 7 классов, с сентября повысят заработную плату учителям 3, 6 и 8 классов, с сентября 2019 года оклад поднимут учителям 4, 9, 10 классов и с 2020 года повысится зарплата учителей 11-х классов.

"Размер надбавки, как озвучил в своем Послании глава государства, будет составлять 30% от должностного оклада. Например, если у учителя, работающего в городе, стаж 15 лет, и он имеет первую трудовую категорию, тогда надбавка будет составлять 24 000 тенге, а у учителя на тех же условиях работающего в селе - 25 860 тенге, но это при полной учебной нагрузке", - сказала она.

Также спикер напомнила, что будет введена новая система доплат для учителей, которая будет учитывать уровень квалификации и категорию.

"Квалификация будет присваиваться через национальный квалификационный тест. В зависимости от подтвержденной квалификации доплата будет составлять от 20 до 50%. Если, например, учитель со стажем 15 лет, первой категории, пройдет на ступень выше, то доплата будет составлять 28 000 тенге в городе, и 36 000 тенге на селе", - сказала Асылова.

"У нас в стране на сегодняшний день 304 тыс. учителей и 67% уже получат увеличение заработной платы в текущем году, а остальные дальше по графику", - сообщила Асылова.

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