Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Астане 26 января отменяются занятия для учащихся школ и студентов 1-2 курса колледжей, передает Kazakhstan Today.
По информации управления образования Астаны, 26 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены.
Также занятия отменены для студентов 1-2 курса колледжей отменяются, сообщается на сайте
акимата города.
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