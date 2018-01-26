Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Астане 26 января отменяются занятия для учащихся школ и студентов 1-2 курса колледжей, передает Kazakhstan Today.

По информации управления образования Астаны, 26 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены.

Также занятия отменены для студентов 1-2 курса колледжей отменяются, сообщается на сайте акимата города.

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