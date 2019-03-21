В Казахстане общая потребность в местах в студенческих общежитиях составляет 90 716 мест

Астана. 31 октября. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки РК в ответе на официальный запрос ИА Kazakhstan Today сообщило о ходе реализации третьей инициативы главы государства "Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи" в рамках "Пяти социальных инициатив президента", передает Kazakhstan Today.





"С сентября текущего года увеличены образовательные гранты на 20 тысяч мест (11 тысяч направлены на технические специальности, 5 тысяч - на востребованные на рынке труда специальности, 3 тысячи - на подготовку магистров, 1 тысяча - на подготовку докторов PhD). Общий объем государственного образовательного заказа составила 69 024 мест (53 594 - высшее образование, 13 200 - магистратура, 2265 - докторантура PhD)", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, увеличены расходы на подготовку одного специалиста с высшим образованием по техническим и сельскохозяйственным специальностям с 346,6 тысяч тенге до 635,8 тысяч тенге.





Объем госзаказа на подготовку кадров по техническим и технологическим специальностям, в том числе на подготовку инженерных кадров (в области информационных технологий, робототехники, нано-технологий) составил 25 237 грантов (49,6%). Особое внимание уделено на подготовку педагогических кадров (18,7% от общего объема госзаказа), в том числе с усиленными языковыми компетенциями.





Также в Министерстве образования и науки РК напомнили, что с сентября 2018 года началась практическая реализация проекта по улучшению условий проживания студенческой молодежи.





"Общая потребность в местах в студенческих общежитиях по стране составляет 90 716 мест (вузы - 65 713 мест, колледжи - 25 003 мест). Для покрытия дефицита планируется ввод новых общежитий на 171 земельных участках, 49 из которых выделены акиматами, 122 находятся в собственности учебных заведений и инвесторов. Согласно прогнозным данным новые места по 18 объектам планируется ввести путем реконструкции. Проектно-сметная документация имеется в отношении 26 объектов. 57 ПСД находится на стадии разработки", - проинформировали в ведомстве.





По данным Минобразования РК, финансирование ввода новых мест по 51 объектам планируется осуществить за счет собственных средств организаций образования. По 68 планируется привлечение средств инвесторов, и 16 проектов будут реализованы в рамках совместного финансирования организаций образования и инвесторов. По 12 проектам определяются источники финансирования.





На сегодняшний день заключены 10 договоров государственного заказа с организациями образования городов Астана (2), Алматы (4), ВКО (2), ЮКО (2). На рассмотрении у Оператора находятся 5 заявлений от Западно-Казахстанского государственного университет имени Махамбета Утемисова (строительство объекта на 500 мест), Костанайского государственного педагогического университета (строительство объекта на 84 мест), индивидуального предпринимателя "Гусейнов Ш.А" (реконструкция объекта на 200 мест), индивидуального предпринимателя "Семенов В.П." (город Астана, реконструкция объекта на 470 мест), Таразского государственного университета имени Дулати (строительство объекта на 500 мест)", - сообщили в ведомстве.





Вместе с тем, по данным Министерства образования и науки РК, в настоящее время ведутся переговоры с другими инвесторами и организациями образования в части направления заявлений для заключения договоров госзаказа.





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