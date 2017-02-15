Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
15 февраля 2017
  • 09
  • :
  • 27
Все области
-7º Туман
днем 5º    ночью 1º
17:00
.
Aнонс

В Казахстане учителя смогут не вести бумажную отчетность после внедрения электронных журналов14.02.2017
  • Фото: primeminister.kz
Образование  15:33

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Введение электронного журнала в казахстанских школах позволит учителям вести отчетность только в электронном виде, не отвлекаясь на заполнение бумажных документов, сказал министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев.

"Все учителя, которые внедрили электронный журнал, имеют право не вести бумажную отчетность", - заявил министр, передает Kazakhstan Today.

По словам Сагадиева, в настоящее время МОН РК и Минфин работают над выпуском совместного приказа или разъяснительного письма, в котором электронный дневник будет приравнен к бумажной отчетности.

"После того как это письмо выйдет, ни один из органов, проверяющих финансовую отчетность, не будет иметь права запрашивать дополнительно к электронной отчетности бумажную", - сказал министр.

Между тем, по словам Сагадиева, если учителя не захотят внедрять электронные журналы, обязывать их к этому никто не будет.

"Если учителя не хотят внедрять - это их право. Их никто не будет заставлять", - пояснил министр.

По его мнению, внедрение электронного журнала позволит учителям "полностью освободиться от тяжестей ведения бумажной отчетности".
Просмотров: 6307
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   образование
14.02.2017   17:44
С родителей школьников не будут брать деньги за ведение электронных дневников
14.02.2017   15:33
Фото: primeminister.kz
В Казахстане учителя смогут не вести бумажную отчетность после внедрения электронных журналов
07.02.2017   12:34
Фото: primeminister.kz
Казахстанских школьников обеспечат индивидуальными шкафами для хранения учебников
01.02.2017   20:43
В Караганде появится специализированная школа для одаренных детей по IT-компетенции
24.01.2017   20:19
В районе Жамбылской области со школьников собирали деньги за тестирование
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика