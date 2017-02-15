В Казахстане учителя смогут не вести бумажную отчетность после внедрения электронных журналов

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Введение электронного журнала в казахстанских школах позволит учителям вести отчетность только в электронном виде, не отвлекаясь на заполнение бумажных документов, сказал министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев.

"Все учителя, которые внедрили электронный журнал, имеют право не вести бумажную отчетность", - заявил министр, передает Kazakhstan Today.

По словам Сагадиева, в настоящее время МОН РК и Минфин работают над выпуском совместного приказа или разъяснительного письма, в котором электронный дневник будет приравнен к бумажной отчетности.

"После того как это письмо выйдет, ни один из органов, проверяющих финансовую отчетность, не будет иметь права запрашивать дополнительно к электронной отчетности бумажную", - сказал министр.

Между тем, по словам Сагадиева, если учителя не захотят внедрять электронные журналы, обязывать их к этому никто не будет.

"Если учителя не хотят внедрять - это их право. Их никто не будет заставлять", - пояснил министр.

По его мнению, внедрение электронного журнала позволит учителям "полностью освободиться от тяжестей ведения бумажной отчетности".

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