В Казахстане в январе проведут ЕНТ для желающих учиться в вузах на платной основе

Астана. 24 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе проведут Единое национальное тестирование, по результатам которого можно будет поступить в вуз на платной основе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, заявления на Единое национальное тестирование будут приниматься с 1 по 15 декабря текущего года. Однако после этого тестирования поступить в вузы страны можно будет только на платной основе. Что же касается распределения государственных образовательных грантов, то эта процедура по-прежнему проходит после сдачи основного ЕНТ, проводимого после окончания учебного года.

В Едином национальном тестировании в январе могут принять учащихся 11-12 классов средних школ. В случае получения проходного балла, полученные результаты могут быть поданы для последующего зачисления в вузы на 2019-2020 учебный год на платной основе.

Вместе с тем, как отметили в Минобразования и науки, учащиеся выпускных классов могут использовать это ЕНТ как репетицию, чтобы проверить свои знания перед основным тестированием. А летом 2019 года уже принять участие в основном ЕНТ для того, чтобы претендовать на государственный образовательный грант.

Кроме того, ЕНТ в январе могут пройти студенты, условно зачисленных в вузы и завершающие первый семестр.

"Студент проходит тестирование для официального зачисления и для продолжения обучения в вузе. В случае, если студент не набирает проходной балл (50 баллов), он будет отчислен", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве также проинформировали, что для подачи заявления на участие в тестировании необходимо обратиться в пункты проведения ЕНТ Национального центра тестирования.

Стоит отметить, что в январе тестирование проводится на платной основе, для участия в нем необходимо заплатить 2242 тенге.

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