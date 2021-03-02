В МОН разъяснили формат комбинированного обучения в 1-5 классах

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Согласно постановлению главного санврача, с 1 марта учащимся 1-5-х классов общеобразовательных школ и 1-7-х классов международных школ разрешено обучение в комбинированном формате , передает Kazakhstan Today.

Как пояснила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, организациям образования предоставляется право с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах, самостоятельно определять перечень учебных предметов и количество часов для обучения в штатном или дистанционном форматах. При этом школы руководствуются действующими на этот учебный год рабочими учебными планами.

Министерством образования и науки рекомендовано такие предметы, как "Художественный труд" и "Музыка" в 1-5-х классах оставить в дистанционном асинхронном формате, все остальные предметы перевести в штатный формат", - написала вице-министр в Facebook.

При этом она отметила, что в исключительных случаях, случаях болезни или контактов с больными по заявлению родителей разрешается оставлять детей в дистанционном формате.

Все учителя и школьники должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Важны понимание и поддержка со стороны родителей по соблюдению детьми личной гигиены и социального дистанцирования.

Возвращение в школы всех обучающихся 1-5-х классов обусловлено тем, что на уровне начальной школы формируются базовые знания, необходимые навыки и компетенций. Важно, чтобы для них продолжались процессы социализации и коммуникации, было доступно коллективное взаимодействие при обучении", - подчеркнула Шолпан Каринова.

Кроме того, для учащихся 6-8-х и 10-х классов, которые еще остаются в дистанционном обучении, разрешено обучение во внеурочное время в группах не более 15 человек. Это не обязательное требование, занятия проводятся по решению педагогов и при согласии родителей.

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