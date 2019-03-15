В школы Актобе в текущем году закуплены компьютеры и комплекты робототехники на 339 млн тенге

Актобе. 21 октября. Kazakhstan Today - В школы Актобе в текущем году закуплены компьютеры, комплекты робототехники и другая техника на 339 млн тенге, передает Kazakhstan Today.





Как проинформировали в управлении образования Актюбинской области, в регионе ведётся активная работа по реализации программы "Цифровой Казахстан". В целях развития информатизации среднего образования в бюджете предусмотрены средства на обеспечение учебных заведений широкополосным Интернетом, а также техническое обеспечение информационных систем. В частности, в текущем году в школы Актобе закуплены 1194 комплекта компьютеров, 260 аппаратных комплексов, ультрафокусные интерактивные проекторы, 3D-принтеры и комплекты робототехники на общую сумму 339 млн тенге.





До конца года в городские школы будет поставлено еще 1860 компьютеров на 465 млн тенге, в результате чего обеспечение школ компьютерами достигнет 100%, сообщили в Региональной службе коммуникаций Актюбинской области.





Также в управлении образования рассказали о ремонтных работах в школах, которые велись до начала учебного года. В ведомстве отметили, что при формировании перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту, в первую очередь финансируются так называемые горящие объекты. Соответствующие документы по всем видам работ для таких объектов разрабатываются предварительно.





В целом за последние три года на капитальный и текущий ремонт организаций образования Актобе выделено 1,8 млн тенге, в том числе в текущем году 374 млн тенге.





В целях обеспечения финансовой поддержки, укрепления материально-технической базы организаций образования и создания необходимых условий для обучающихся действуют попечительские советы", - отметили в управлении.





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