До 1 апреля нужно завершить аудит всех ТЭЦ и сетей - Скляр
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На расширенной коллегии Минэнерго первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, что министерству нужно до 1 апреля завершить аудит всех ТЭЦ и сетей.
По его словам, еще одной важной задачей в сфере энергетики является решение вопросов теплоснабжения.
Все вы знаете, что произошло в Экибастузе, Риддере и Рудном ввиду высокого износа оборудования ТЭЦ и теплосетей. Такая проблема во многих городах. Проблемы в этой сфере копились годами. У нас износ по ТЭЦ превышает 60%, а по сетям - порядка 70%. К сожалению, не все акимы владели ситуацией на местах, не предпринимали действий и не сигнализировали в правительство. В результате мы получили то, что получили. Министерству нужно до 1 апреля завершить аудит всех ТЭЦ и сетей", - проинформировал заместитель премьер-министра.
Он подчеркнул, что это должно дать полную картину по техническому состоянию объектов и показать, какие в первую очередь требуют ремонта.
Итоги аудита и дальнейшие действия рассмотрим на заседании энергетического совета. Параллельно с решением проблем износа мы активно занимаемся вопросами строительства новых теплоисточников. В этом году важно завершить строительство первой очереди ТЭЦ-3 в Астане, ускорить перевод на газ двух алматинских ТЭЦ", - сообщил Роман Скляр.
Также, отметил он, нужно провести соответствующую работу с инвесторами по строительству ТЭЦ в городах Кызылорде, Кокшетау и Семее.
В целях централизованной покупки и продажи электроэнергии, а также выравнивания тарифов на законодательном уровне будет определен единый закупщик. В этой связи необходимо обеспечить ускоренное прохождение в парламенте законопроекта "О теплоэнергетике", - добавил он.
Он также сообщил, что в последние два года Казахстан сталкивается с острым дефицитом электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки.
В этой связи мы вынуждены перекрывать его за счет перетоков из России по довольно высоким ценам. В сутки дефицит достигает до 1200 мегаватт. Понятно, что эксперты это связывают с возросшим потреблением, изношенностью и высокой аварийностью энергетической инфраструктуры. Однако почему Министерство при формировании ежегодных энергобалансов, а также зная о планах по вводу новых промышленных объектов, не предпринимало никаких мер?!" - заявил Роман Скляр.
В итоге, отметил он, происходят ограничения в подаче электричества для потребителей, что вызывает недовольство со стороны населения и бизнеса.
Эту ситуацию нужно кардинально менять в самое ближайшее время. Министерству и "Самрук-Казыне" до 15 февраля пересмотреть в сторону сокращения сроки ввода новых генерирующих мощностей. Особенно это касается экибастузских ГРЭС", - проинформировал заместитель премьер-министра.
Он также подчеркнул, что наряду со строительством новых объектов важна и модернизация действующей инфраструктуры.
Для этого необходимо уже в ближайшее время приступить к реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции", - добавил он.
Ранее министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков сообщил, что в первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны.