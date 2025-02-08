Экспорт казахстанской сельхозпродукции в Грузию вырос на 12,3%

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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил о высоком интересе в расширении двустороннего сотрудничества с Грузией в сфере агропромышленного комплекса и увеличении поставок казахстанской продукции. Экспорт казахстанской продукции АПК в Грузию вырос в 2024 году на 12,3% и составил $71 млн, сообщает пресс-служба правительства.





По словам министра, в Грузию начали поставлять зерно, пшеницу, мучные и кондитерские изделия. Казахстан также начнет поставлять в Грузию мясо крупного рогатого скота.





21 января согласовали ветеринарный сертификат на поставку мяса КРС. Охлажденного, свежего и также живого скота. В принципе, в данном направлении будем работать, увеличивать поставку, активизировать", - подчеркнул министр.





В ближайшее время планируется поездка в Грузию для встречи с министром сельского хозяйства и дальнейшей проработки совместных проектов.





Как сообщил итогам переговоров премьер-министров Казахстана и Грузии министр транспорта Марат Карабаев, по итогам 2024 года объем грузоперевозок по железной дороге Казахстана в Грузию составил 4,7 млн тонн, что на 32% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время автомобильные перевозки также показали рост на 17%, достигнув 42 тыс. тонн.





Важным шагом в укреплении транспортных связей стал старт строительства казахстанского терминала в грузинском порту Поти. Терминал мощностью 120 тыс. контейнеров в год, инвестированный частным казахстанским бизнесом на сумму $30 млн, планируется завершить в апреле 2025 года.





Кроме того, все казахстанские авиакомпании продолжают регулярные пассажирские перевозки в Грузию. В настоящее время количество рейсов составляет 15, а в туристический сезон число рейсов может превышать 40.





В сфере транспорта и логистики между Казахстаном и Грузией взаимоотношения развиваются достаточно активными темпами. Тому подтверждением является рост грузоперевозок. Железнодорожным направлением по итогам 2024 года объем грузов составил 4,7 млн тонн. По сравнению с 2023 годом рост на 32%. В автомобильных перевозках у нас также положительное сальдо - 17% рост. Общий объем 42 тыс. тонн груза. Сейчас все казахстанские авиакомпании осуществляют регулярные пассажирские перевозки в Грузию. Количество рейсов - 15. В туристический сезон количество рейсов будет свыше 40", - отметил министр транспорта РК Марат Карабаев.