Изменения в техрегламент на мясную продукцию вступают в силу в ЕАЭС с 7 апреля

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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Изменения корректируют требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" в отношении указываемой в маркировке информации о пищевой ценности продуктов убоя и мясной продукции, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.





Как пояснили в пресс-службе ЕЭК, актуальность изменений обусловлена тем, что мясо убойных животных и продукты убоя, в том числе используемые в виде сырья, характеризуются естественной неоднородностью содержания белка и жира.





Изменениями предусмотрены допустимые пределы отклонения фактических значений содержания пищевых веществ (показателей пищевой ценности) от указанных в маркировке: белка в продукции должно быть не менее 80% от значения, указанного в маркировке; жира, углеводов, энергетической ценности (калорийности) - не более 120% от значений, указанных в маркировке.





Например, при указании в маркировке мясной продукции среднего значения белка 17 г (100 %) на 100 г продукта фактическое значение белка, с учетом новых требований, не должно быть менее 13,6 г (80 %) на 100 г продукции. При среднем значении жира 18 г (100%) на 100 г продукта фактическое значение жира не должно быть более 21,6 г (120%) на 100 г продукции", - рассказали специалисты.





Аналогичный подход предусмотрен требованиями технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки".





Предусмотрено, что документы об оценке соответствия продуктов убоя и мясной продукции, в отношении которых внесены изменения, выданные или принятые до 7 апреля 2024 года, действительны до окончания срока их действия. Производство и выпуск в обращение этой продукции допускаются до окончания срока действия таких документов, обращение продукции допускается в течение срока годности, установленного изготовителем", - добавили в ЕЭК.



