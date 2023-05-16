Какие вызовы стоят перед странами Центральной Азии
Фото: Алмаз Толеке
Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов, выступая на форуме ADFIAP, обозначил 4 основных вызова для стран Центральной Азии. Это отсутствие выхода к морю, низкий уровень развития финансового сектора, рассогласованность действий в водно-энергетической сфере и негативные климатические изменения.
Отсутствие выхода к морю ограничивает торгово-экономический потенциал Центральной Азии. Из-за высоких транспортных расходов ВВП стран, не имеющих выхода к морю, в среднем растет на 20% медленнее, чем могло бы быть", - отметил Подгузов.
По его словам, для решение данной проблемы необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру в регионе.
Новые железнодорожные маршруты и контейнерные перевозки могут способствовать более эффективной интеграции в глобальные цепочки поставок и снижению транспортных расходов. По этой причине Центральная Азия по-прежнему нуждается в иностранных инвестициях в этот сектор", - сказал глава ЕАБР.
В презентации, которая была представлена участникам конференции, говорится, что евразийский транспортный каркас сейчас расширяется за счет новых железных и автомобильных дорог. Появились каспийские морские порты, аэропорты, транспортно-логистические центры, пункты пропуска через границу.
За последние 10 лет количество контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа выросло более чем в 200 раз", - отметил Подгузов.
Однако, по его словам, для динамичного развития региональных и внешнеторговых связей по-прежнему необходимо упрощение таможенных и пограничных процедур.
Вторым вызовом я считаю водоснабжение и энергетику. Развитие сельского хозяйства, промышленности и прочих секторов требует больше водных ресурсов. Мы считаем, что Центральная Азия должна объединить свои усилия с тем, чтобы более эффективно управлять водными ресурсами", - сказал Подгузов.
Центрально-Азиатский регион имеет один из самых низких уровней эффективности водопользования в мире. Средняя эффективность использования воды здесь оценивается в 2,5 долл./м³, что значительно ниже среднемирового показателя 19,01 долл./м³.
Быстрый рост населения, урбанизация, развитие сельского хозяйства и промышленности - все эти процессы требуют больше воды. Позиция нашего банка заключается в том, что Центральная Азия должна использовать коллективный подход к управлению водными ресурсами в регионе. По оценкам ЕАБР (они совпадают с оценками Всемирного банка и других организаций), устранение существующих недостатков за счет кооперации может привести к дополнительному увеличению темпов роста регионального ВВП на 1,5% в год", - сказал он.
Также Подгузов отметил, что некоторые страны испытывают зависимость от ресурсов.
Несмотря на значительный прогресс в социально-экономическом развитии, некоторые факторы все еще сдерживают экономическое развитие и доходы в Центральной Азии. Ресурсы здесь как раз большой вопрос. Многие страны ЦА все еще зависят от экспорта сырьевых товаров и трудовых ресурсов. Уровень экспортируемых регионом полезных ископаемых составляет 51 процент от общего экспорта. В этой связи необходимо снизить зависимость региона от экспорта минеральных природных ресурсов", - сказал председатель правления ЕАБР.
Он также указал на угрозы, связанные с изменением климата. Страны Центральной Азии относятся к числу наиболее уязвимых в мире к таким рискам.
Другой вызов - это климатические изменения. Центральноазиатские страны являются одними из наиболее уязвимых в мире с точки зрения климатического изменения. Нагрузка на водные ресурсы большая, и она увеличится в 2,8 раза в регионе. Кроме того, в регионе будет наблюдаться большее повышение температуры по сравнению со среднемировым показателем. Это может привести к ускоренному таянию ледников, сокращению снежного покрова, усилению опустынивания, деградации и засолению земель, утрате биоразнообразия и усилению обезлесения", - отметил глава ЕАБР.
Он призвал глобальный бизнес активизировать согласованные действия по снижению этих рисков.
Мы хотим преодолеть эти вызовы, и 10,9 млрд долларов хотим проинвестировать в регион до 2026 года. Фокус будет в основном на Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Армении. У нас есть несколько проектов в этих странах, у нас есть специальный цифровой фонд, который был создан для того, чтобы цифровая инфраструктура была создана в этих странах", - сказал Подгузов.
Он отметил, что преодоление этих вызовов позволит странам Центральной Азии развиваться еще быстрее.
Напомним, в Алматы сегодня начала работу международная конференция крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ЕSG-проекты, а также 46-я встреча участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIАP). В мероприятии принимают участие 240 руководителей банков, инвестфондов и институтов развития из 40 стран - участниц Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (Association of Development Financial Institutions of Asia and Pacific, ADFIAP).