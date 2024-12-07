Контрабанда и контрафакт табачной продукции угрожают экономике Казахстана и ЕАЭС

Общая сумма недополученных налоговых поступлений от продажи контрабандного табака в странах ЕАЭС ежегодно растет и в последние годы достигла около 1,9 млрд долларов США ущерба ежегодно

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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках XII Международного форума "Антиконтрафакт" в Астане состоялась пресс-конференция, посвященная проблеме контрабанды и контрафакта табачной и никотиновой продукции. Участники конференции обсудили масштабы нелегального оборота, его последствия для экономики и здоровья населения, а также реальные пути решения проблемы.





Масштабы налоговых потерь от нелегальной продукции колоссальные и для решений в сфере защиты рынка от контрабандной контрафактной продукции необходимо объединять усилия и власти, и бизнеса и общественности. При комитете госдоходов создан Оперативный штаб по борьбе с контрабандой и контрафактом в задачи которого входит объединять усилия всех участников рынка. В штабе аккумулируется оперативная информация по фактам теневого оборота, как от ассоциаций товаропроизводителей так от государства и предлагаются пути решения", - рассказал управляющий, директор департамента АПК и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Еркен Наурзбеков.





Общая сумма недополученных налоговых поступлений от продажи контрабандного табака в странах ЕАЭС ежегодно растет и в последние годы достигла около 1,9 млрд долларов США ущерба ежегодно. Больше всех страдает Россия. В прошлом году экономический урон страны исчислялся 130 млрд рублей ($1,4 млрд). Казахстан - второй по размерам участник ЕАЭС - в 2023 году недосчитался 32 млрд тенге ($69 млн).





По данным независимого исследовательского агентства NielsenIQ , объем нелегального рынка табачной продукции в Казахстане вырос в 3 раза за последние 3 года - в 2024 году цифра достигла 10,1%. Такую тенденцию роста независимые эксперты наблюдают последние несколько лет, отмечая ее ежегодную устойчивость. Каналы поставок разнообразны. Одна из функционирующих схем такова: сначала нелегальный груз доставляют на паромах из Объединенных Арабских Эмиратов в Иран. Затем товар перегружают в фуры и отправляют транзитом через Иран, Афганистан и Таджикистан. В Согдийской области груз пересекает таджикско-кыргызскую границу, проходит через Ош и Бишкек. Из столицы Кыргызстана нелегальные сигареты просачиваются в Казахстан через пять основных контрольно-пропускных пунктов: "Айша Биби", "Кордай", "Сыпатай батыр", "Гродеково", "Кеген", и далее идут транзитом в Россию, частично оседая на территории соседней республики.





На казахстанском рынке самыми распространенными марками контрабандных сигарет являются Oris (54,2%) и Oscar (7,8%). Важную роль в борьбе с контрафактом в нашей стране играют неравнодушные граждане, сообщая о фактах продажи незаконной продукции, однако без активного участия государства в решении вопроса ситуация может выйти из-под контроля. Целенаправленные проверки и скоординированные меры против нелегального оборота сигарет, завозимых к нам контрабандой, способны не только ударить по преступным схемам, но и существенно увеличить налоговые сборы", - подчеркнул исполнительный директор Ассоциации QazSpirits Дмитрий Жуков.





Проблема контрабанды носит транснациональный характер. По данным АНО "Национальный научный центр компетенций" (ННЦК), в России за первое полугодие 2024 года минимальные потери бюджета от нелегального оборота табачной продукции составили 50,4 млрд рублей, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.





В масштабах ЕАЭС проблема приобретает угрожающий характер. общий ущерб от нелегального оборота табачной продукции составил за 2023 год более 3 млрд долларов США. Поэтому мы считаем, что необходимо создать специальный координирующий орган для борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции, в том числе табачной - Экспертно-консультационный совет при Консультативном комитете по таможенному регулированию Евразийской Экономической Комиссии. Такой совет объединит усилия всех заинтересованных сторон, повысит уровень координации усилий, а также эффективность обмена информацией и лучшими практиками" - поделилась советник президента ассоциации "Антикотрафакт" Светлана Квасова.





На пресс-конференции был представлен ряд мер, направленных на борьбу с нелегальной торговлей. Среди них:





• Разработка взвешенной акцизной политики, основанной на научных подходах.





• Усиление контроля на границах - эксперты отмечают, что борьба с контрабандной продукцией требует комплексного подхода, включающего ужесточение контроля на границах Кыргызстана при проверке грузов и усиление профилактической работы с оптовыми торговцами на базарах, жесткое пресечение перевозок из Таджикистана в Кыргызстан и в приграничных районах в Казахстане





• Внедрение цифровой маркировки продукции и мобильных приложений для проверки легальности товаров.





Ответом на сложившуюся ситуацию становится усиление законодательства. Тиражирование подобных мер в странах ЕАЭС, наряду с ужесточением контрольно-надзорных процедур, способно искоренить предпосылки для нелегального оборота в самые короткие сроки", - заключил Еркен Наурзбеков.





Таким образом, успешная борьба с контрабандой табачной продукции способна не только сократить объемы теневого рынка и обеспечить дополнительные поступления в бюджеты стран ЕАЭС, но и предотвратить преждевременные смертности, связанные с контрафактной продукцией.