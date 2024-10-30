Наращивать долю казахстанской продукции на рынке ЕАЭС поручил Бектенов Дополнено
Сейчас емкость рынка машиностроительной продукции в Казахстане оценивается в $31,6 млрд, 16% из которых приходится на долю отечественного производства
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства призвал придерживаться экономического патриотизма и наращивать долю казахстанской продукции на рынке ЕАЭС.
Перед нами стоят важные задачи по созданию цикла производства с высокой долей локализации. Для повышения эффективности предприятий надо проводить своевременную модернизацию производства", - подчеркнул Бектенов.
Он также призвал внедрять современные цифровые и промышленные технологии, роботизацию и автоматизацию производственных циклов.
Сейчас емкость рынка машиностроительной продукции в Казахстане оценивается в $31,6 млрд, 16% из которых приходится на долю отечественного производства. Казахстан экспортирует аккумуляторы, трансформаторы, кабели, локомотивы, автомобили, автобусы.
По мнению премьер-министра, необходимо наращивать долю казахстанской продукции на рынке ЕАЭС.
Необходимо придерживаться экономического патриотизма. Активно покупать казахстанскую продукцию, а также продвигать ее на внешних рынках. В свою очередь, отечественные производители готовы обеспечить производство товаров в необходимом объеме как для закрытия внутренних потребностей, так и для экспорта", - заявил Бектенов.
Он напомнил, что в Казахстане пересмотрены правила субсидирования при покупке сельскохозяйственной техники.
С этого года меры поддержки переориентировали на исключительно отечественных производителей. Субсидирование импортной продукции исключено. Также предусмотрен дифференцированный подход при субсидировании процентной ставки лизинга техники - для отечественной она значительно ниже. Принятые меры способствуют углублению локализации, расширению номенклатуры производимой техники и ускорению обновления парка отечественной техникой", - подчеркнул премьер.
Также приоритет товарам отечественного производства отдается при модернизации ЖКХ, в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.
Я неоднократно поручал, чтобы в проекте был предусмотрен серьезный приоритет товарам отечественных производителей. Поэтому в нацпроекте это будет прописано, соответствующее поручение есть. Проект надо будет обсудить с бизнесом, в том числе с Союзом машиностроителей на предмет того, насколько правильно и четко мы прописали защиту отечественных товаропроизводителей и наши обязательства по закупу именно отечественной продукции. Прошу представителей всех отраслевых ассоциаций дать свои предложения. Порядка 10 трлн тенге планируется на эту программу выделить, поэтому это большие объемы для нашего бизнеса", - отметил Олжас Бектенов.
Дополнено 29.10.2024, 13.58
Вслед за премьером к экономическому патриотизму призвал министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев. Он также призвал казахстанцев отдавать предпочтение отечественным производителям бытовой техники, передает корреспондент агентства.
Есть такое понятие - экономический патриотизм. Он заключается во многих вещах, в первую очередь в том, чтобы отдавать предпочтение казахстанским производителям. Давайте наконец-то признаем, что в стране есть промышленность, которая по размеру, по вкладу в ВВП страны одинакова с горнорудной промышленностью. Это тоже экономический патриотизм", - заявил глава Минпрома.
Он отметил, что высокий спрос на импортные товары в магазинах электроники - это выбор казахстанцев.
Мы все на этих заводах были, качество достаточно высокое. Местные дилеры, крупные продавцы работают с нашими производителями. Это вопрос просто выбора казахстанцев. Если люди хотят покупать казахстанскую технику - они могут ее купить, у них есть возможность. Хотят импортную - пожалуйста, покупают ее", - добавил Шарлапаев.
На сегодня в сельскохозяйственном машиностроении износ техники составляет около 76%. Темпы обновления составляют 5%. Парк железнодорожного подвижного состава изношен на 55%.