О поставке в Китай мяса и скота на $75 млн договорился Казахстан
Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские производители мясной продукции подписали три контракта с компаниями КНР на экспорт мяса и поставку живого скота на $75 млн, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Документы были подписаны на встрече министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова и казахстанских производителей с руководством китайских компаний CITIC Construction и Beijing Capital Agro.
Представители китайских компаний выразили свою заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Казахстаном.
Министр подчеркнул важность казахстанско-китайского партнерства в сфере сельского хозяйства.
Китай входит в тройку наших крупнейших торговых партнеров в сфере сельского хозяйства. В 2023 году товарооборот продукции АПК между РК и КНР составил 1,3 млрд долларов США, что на 67% больше, чем в 2022 году. Объем экспорта сельхозпродукции в КНР вырос в 2 раза и достиг 1 млрд долларов США. Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые и масличные культуры, масла различных видов, но мы видим большой потенциал для увеличения объемов экспорта за счет продукции животноводства", - отметил министр.
Сапаров подчеркнул, что в Казахстане созданы все условия для эффективного использования и развития экспортного потенциала, производства экологически чистой продукции и производства кормов. Рассматривается вопрос об экспорте еще 10 видов продукции АПК.
Мы открыты к сотрудничеству и реализации совместных инвестпроектов в сфере АПК. Тем более что положительный опыт в этом направлении имеется: работают предприятия по переработке масличных культур, производству сухого молока, запланировано строительство заводов по глубокой переработке пшеницы, кукурузы, животноводческого комплекса и другие совместные проекты", - добавил министр.
В частности, компания Beijing Capital Agro до 2030 года намерена инвестировать в отрасль животноводства более 600 млн долларов. В рамках проекта будут создаваться откормочные площадки, более 600 фермерских хозяйств и действующих откормплощадок будут привлечены в якорное партнерство. Ожидается создание более 3500 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что Китай заинтересован в импорте свинины из Казахстана. Страна готова экспортировать 20 тысяч тонн свинины в год.
В июне Казахстан после двухлетнего перерыва возобновил экспорт говядины в Китай. Позже глава Минсельхоза заявил, что страна готова нарастить экспорт говядины до 500 тыс. тонн.