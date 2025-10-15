14.10.2025, 13:23 71691

Объем грузоперевозок и валовой продукции сельского хозяйства вырос в Казахстане

Объем грузоперевозок увеличился на 9,1%, объем валовой продукции сельского хозяйства - на 4,4%
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем грузоперевозок увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании правительства вице-министр транспорта РК Жанибек Тайжанов.

По итогам 9 месяцев текущего года индекс физического объема (ИФО) по транспорту и складированию составил 121,2%.

На темп роста отрасли повлияло увеличение общего объема перевозок грузов, который составил более более 800 млн тонн, что на 9,1% больше аналогичного уровня прошлого года", - отметил вице-министр.


В частности, отмечен рост грузоперевозок автомобильным транспортом на 1,3%, по транспортировке грузов трубопроводным транспортом - на 15,9%, а также железнодорожным транспортом - на 10,5%. Рост перевозок пассажиров всеми видами транспорта составил 11,9%, или более 1,4 млрд пассажиров.

Объем перевозок отражает состояние экономики и по большинству показателей показывает рост. Прирост объема грузоперевозок обеспечен за счет развития базовых секторов экономики: горно-металлургического комплекса, нефтегазового, сельского хозяйства, строительства и торговли. Эти отрасли - основные потребители транспортных услуг, которые за отчетный период показали положительную динамику роста", - заявил Тайжанов.


Также в Казахстане за 9 месяцев текущего года вырос на 4,4% объем валовой продукции сельского хозяйства. Об этом на заседании доложил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

По плану рост должен был составить 2,3%.

Рост обеспечен за счет увеличения объемов производства в растениеводстве на 5,2%, в животноводстве - на 3,4%.

Беспрецедентная государственная поддержка, оказанная в текущем году, позволила аграриям в полной мере внедрить агротехнологии, что в свою очередь обеспечило рост производства в отрасли на фоне высокой базы прошлого года", - отметил Султанов.


Ранее сообщалось, что рост экономики Казахстана составил 6,3%, в частности в стране вырос объем торговли.
 

новости по теме

15.10.2025, 12:09 2471

Прямые рейсы открываются из Астаны в Бишкек и Самарканд

Прямые рейсы открываются из Астаны в Бишкек и Самарканд
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в Кыргызстан и Узбекистан, сообщает Комитет гражданской авиации.

Два новых международных маршрута свяжут Астану с Бишкеком и Самаркандом.

Прямые рейсы в Самарканд авиакомпания начнет выполнять с 7 ноября 2025 года, 2 раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Прямые рейсы в Бишкек начнут выполняться с 10 ноября 2025 года, 2 раза в неделю: в понедельник и четверг.

Авиакомпания с хабом в аэропорту Астаны также предлагает пассажирам удобные стыковочные рейсы в Бишкек, Самарканд, Омск и Новосибирск с расширенной программой внутренних маршрутов из столицы Казахстана.

Новые авиа-направления будут способствовать развитию деловых, туристических и культурных связей нашего региона", - подчеркнули в компании.


Ранее группа пилотов авиакомпании Qazaq Air обратилась к руководству компании с требованием повысить зарплату.
 
15.10.2025, 11:29 4326

Казахстан является привлекательной страной для американского бизнеса - Жумангарин

В стране работают свыше 600 предприятий с участием американского капитала
Вашингтон. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан представил политику проактивного экономического роста американским инвесторам в Торговой палате США, сообщает Министерство национальной экономики РК.

Инвестиционно-экономический потенциал Казахстана для американского бизнеса представил в рамках круглого стола Казахстанско-американского делового совета (USKZBC) министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Мероприятие прошло в преддверии ежегодных собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда.

На встрече Жумангарин отметил, что Казахстан и США сохраняют высокий уровень экономических отношений.

В Казахстане работают свыше 600 предприятий с участием американского капитала. Среди них Chevron, ExxonMobil, General Electric, Pfizer, Honeywell, Coca-Cola, PepsiCo, John Deere и другие. Американский бизнес представлен во всех ключевых отраслях - от финансов и энергетики до машиностроения, фармацевтики и логистики.

Казахстан является привлекательной страной для американского бизнеса. ВВП страны в текущем году превысит $330 млрд, что составляет около 60% экономики Центральной Азии. По итогам 2024 года ВВП на душу населения превысил $14 тыс., а по паритету покупательной способности - свыше $44 тыс. Среднесрочная цель - достичь объема ВВП $450 млрд к 2029 году", - подчеркнул Серик Жумангарин.


Он отметил, что госдолг Казахстана находится на консервативном уровне и составляет всего 22,2% к ВВП, или $61 млрд. У 78% стран мира отношение госдолга к ВВП превышает этот показатель.

За последние 20 лет в страну привлечено более $400 млрд прямых иностранных инвестиций, что в среднем составляет более $20 млрд ежегодно. Инвестиции направляются в самые различные сектора. Менее трети инвестиций приходятся на горнодобывающую промышленность. Остальное - обрабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, строительство и транспорт", - отметил министр.


Он также подчеркнул, что кредитоспособность страны подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами: Казахстан имеет инвестиционные рейтинги от S&P, Fitch и Moody’s, при этом S&P недавно повысило прогноз до "позитивного", а Moody’s в прошлом году - до уровня "Baa1".

Вице-премьер представил ключевые направления новой политики проактивного экономического роста. Его планируется обеспечить за счет сильных финансовых институтов развития, способных обеспечить масштабное финансирование высокопроизводительных экспортных проектов в глубокой и средней переработке сырья и продукции АПК.

Совокупный инвестиционный потенциал данных направлений оценивается более чем в $100 млрд. Ожидается, что вклад промышленности в ВВП будет расти за счет увеличения доли переработанных товаров и создания максимальной добавленной стоимости внутри страны. Дополнительные точки роста - железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, производство удобрений, переработка твердых бытовых отходов, освоение новых месторождений и развитие минерально-сырьевой базы, включая редкоземельные металлы", - рассказал Жумангарин.


Отдельное внимание уделяется энергетике и коммунальной инфраструктуре, где в ближайшие пять лет планируется реализовать проекты на сумму около $100 млрд.

Для реализации масштабных проектов мы приглашаем ведущие международные компании с отраслевой экспертизой. Их вовлеченность будет способствовать не только повышению эффективности производств, но и развитию человеческого капитала, интеграции с глобальными цепочками и укреплению репутации Казахстана как надежного партнера", - отметил Серик Жумангарин, пригласив американские компании к взаимовыгодному сотрудничеству.


Для справки

Торговая палата США - крупнейшая в мире бизнес-ассоциация, объединяющая свыше 3 млн компаний, около 3 тыс. региональных торговых палат и 830 отраслевых ассоциаций.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАЭкономикаРКТорговляМНЭ
14.10.2025, 15:23 64526

Когда в Казахстане примут решение по запретительному списку для упрощенки

Миннацэкономики совместно с НПП "Атамекен" проводит совещания по конкретным видам экономической деятельности
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда в Казахстане примут решение по запретительному списку по упрощенной декларации, рассказал вице-министр национальной экономики страны Азамат Амрин на брифинге в правительстве.

Во-первых, срок обсуждения продлен до 16 числа. Это Министерство юстиции. Это связано с тем, что очень большое количество, по-моему, более 800 на сегодняшний день предложений и рекомендаций направлено (...) Мы будем писать ответы на каждую рекомендацию и замечание", - заявил вице-министр.


Он отметил, что сейчас Миннацэкономики совместно с НПП "Атамекен" проводит совещания по конкретным видам экономической деятельности.

До конца месяца окончательное решение, наверное, примем", - добавил Амрин.


Ранее сообщалось, что в новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКдекларацияСписок
14.10.2025, 14:25 66716

Токаеву доложили о реализации проекта по освоению месторождений "Каламкас-море" и "Хазар"

Президент был проинформирован об итогах текущей деятельности "Лукойла"
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акционер компании "Лукойл" Вагит Алекперов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации крупного совместного проекта по освоению месторождений "Каламкас-море" и "Хазар", сообщает Акорда.

В ходе встречи президент был проинформирован об итогах текущей деятельности компании "Лукойл" в Казахстане и планах на предстоящий период", - говорится в сообщении.


Также Касым-Жомарт Токаев поздравил Вагита Алекперова с 30-летием успешной деятельности компании в Казахстане.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе поздравления работников нефтегазовой отрасли отметил, что нефтяная отрасль сыграла особую роль в развитии страны.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевдокладЛукойл
14.10.2025, 11:10 79061

Объем онлайн-продаж в Казахстане вырос на 14%

Электронная торговля остается одним из ключевых драйверов розничного оборота
Объем онлайн-продаж в Казахстане вырос на 14%
Фото: Depositphotos
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем торговли в РК достиг 52,8 трлн тенге, что на 14,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил на заседании правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Он представил основные показатели в сфере торговли за 9 месяцев текущего года.

По словам министра, индекс физического объема торговой отрасли за отчетный период составил 108,8%.

Рост наблюдается во всех регионах страны. Наибольший вклад внесли города Алматы, Астана, Шымкент, а также Атырауская и Карагандинская области. На долю этих пяти регионов приходится 71,3% от общего объема торговли, или 37,6 трлн тенге", - отметил глава Минторговли.


В структуре отрасли 66,4% занимает оптовая торговля. Ее объем превысил 35 трлн тенге, увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной рост обеспечили несырьевые потребительские товары и товары производственно-технического назначения, на долю которых приходится около 82%.

Розничная торговля также демонстрирует устойчивый рост. Индекс физического объема розничной торговли составил 107,1%, а ее оборот 17,5 трлн тенге, что на 2,6 трлн тенге больше, чем годом ранее. Существенный вклад внесли продажи непродовольственных товаров (+1,7 трлн тенге) и продовольственных товаров (+900 млрд тенге).

Продажи через торговые предприятия выросли на 6,7%, а через индивидуальных предпринимателей, в том числе работающих на рынках, составили более 8,1% от общего объема. В тройку лидеров по розничному обороту вошли Алматы (32,8%), Астана (14%) и Карагандинская область (7,3%)", - сообщил Шаккалиев.


Одним из ключевых драйверов розничного оборота остается электронная торговля. По оперативным данным, за 9 месяцев текущего года объем онлайн-продаж составил порядка 2,7 трлн тенге, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что товары с зарубежных маркетплейсов будут подлежать декларированию. В настоящее время товары для личного пользования декларируются только при превышении норм беспошлинного ввоза товаров 200 евро или 31 кг.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЭкономикаПродажиРКТорговляРост
14.10.2025, 10:54 81291

Рост экономики Казахстана составил 6,3%

Рост экономики Казахстана составил 6,3%
Фото: Depositphotos
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 9 месяцев 2025 года рост экономики составил 6,3% в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании правительства.

В частности, по его словам, рост в реальном секторе составил 8,1%, производство услуг выросло на 5,3%.

Торговля выросла на 8,8%, обрабатывающая промышленность - на 6,2%, сельское хозяйство - на 4,4%. Более 70% роста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт", - уточнил Азамат Амрин.


Министр также добавил, что инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге.

Отмечается рост производства в обрабатывающей промышленности на 6,2%.

Рост объема строительных работ по итогам 9 месяцев текущего года составил 14,9% в Казахстане. Введено в эксплуатацию 12,9 млн квадратных метров жилья, что на 3,4% больше соответствующего периода прошлого года.

Как сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, за 9 месяцев 2025 года в Казахстане добыто 75,7 млн тонн нефти и газового конденсата, или 113,2% к аналогичному периоду прошлого года. План на 2025 год - 96,2 млн тонн.

Экспорт нефти за 9 месяцев составил 60,5 млн тонн, или 114,9% к аналогичному периоду 2024 года. План 2025 года - 70,5 млн тонн.

За январь-сентябрь текущего года производство нефтепродуктов составило 11,6 млн тонн, или 110,1% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам года планируется произвести 13,7 млн тонн нефтепродуктов, или 100,7% к факту 2024 года", - добавил Ерлан Аккенженов.


Объем производства нефтегазохимической продукции составил 477,2 тыс. тонн, или 115,8% к аналогичному периоду прошлого года. План на 2025 год - 589,7 тыс. тонн, или 109,2% к факту 2024 года.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ВВПРост
13.10.2025, 13:37 143611

В Казахстане начнут контролировать валютные операции на суммы более $50 тысяч

Меры позволят выявить случаи незаконного вывода капитала, снизить риски осуществления фиктивных операций
В Казахстане начнут контролировать валютные операции на суммы более $50 тысяч
Фото: Pexels.com
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Разработаны правила обмена информацией между Национальным банком и органами государственных доходов для контроля валютных операций, превышающих 50 тысяч долларов США, передает корреспондент агентства.

В целях реализации Налогового кодекса Республики Казахстан устанавливаются правила взаимодействия органов государственных доходов и Национального банка Республики Казахстан по предоставлению о валютных операциях свыше 50 000 долларов США, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра "Астана", - говорится в проекте приказа министра финансов, опубликованном на портале "Открытые НПА".


Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повышение эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных операций.

Также напомним, что в Казахстане усилят контроль за банкоматами. В частности, теперь при пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге система будет запрашивать ИИН отправителя. Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операций через мобильное приложение или СМС. Кроме того, 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит установить участников подозрительных операций.
 
11.10.2025, 11:10 283536

Порядка 40 контрактов на 244 млрд тенге заключили крупные нефтегазовые компании в Актау

Порядка 40 контрактов на 244 млрд тенге заключили крупные нефтегазовые компании в Актау
Фото: Акимат Мангистауской области
Актау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау на полях форума нефтегазового машиностроения крупнейшие нефтегазовые компании и производители нефтегазового оборудования заключили порядка 40 контрактов, сообщили в акимате Мангистауской области.

В рамках торжественного мероприятия между компаниями NCOC, "Карачаганак Петролеум Оперейтинг", "Тенгизшевройл" и отечественными производителями нефтегазового оборудования, а также поставщиками услуг было заключено около 40 контрактов на общую сумму 244 млрд тенге.

Кроме того, в целях развития сотрудничества с отечественными товаропроизводителями было подписано 19 меморандумов. Эти документы направлены на расширение производственных и сервисных возможностей, а также на стимулирование участия казахстанских поставщиков в цепочке поставок крупных проектов.

Принимавший участие в форуме спикер мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что по итогам прошлого года общая сумма закупок услуг и товаров недропользователями только в энергетическом секторе превысила 6 триллионов тенге. Из них 62% приходится на три крупные компании - "Тенгизшевройл", KPO и NCOC. Наблюдается рост объема доли отечественных производителей.

Напомним, Казахстан возобновил экспорт нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:NCOCТШОконтрактТенгизшевройл

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?

      Архив опросов