Объем розничной торговли в Казахстане вырос на 12% за год

Устойчивое развитие и переход к зеленой экономике - это не только обязательство перед будущими поколениями, но и стратегическое преимущество, которое позволит странам Центральной Азии выйти на новый уровень развития

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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Конрад Альбрехт, управляющий директор - руководитель Дирекции устойчивого развития Евразийского банка развития (ЕАБР) выступил с презентацией на ежегодной конференции Astana Finance Days в рамках сессии "Диалог о состоянии устойчивого развития в Центральной Азии".





Он осветил важные достижения и вызовы, связанные с продвижением устойчивого развития в регионе, и подчеркнул вклад ЕАБР в решение этих задач.





По словам Альбрехта, ЕАБР активно поддерживает проекты по снижению углеродного следа и адаптации экономики региона к изменению климата.





Устойчивое развитие и переход к зеленой экономике - это не только обязательство перед будущими поколениями, но и стратегическое преимущество, которое позволит странам Центральной Азии выйти на новый уровень развития", - заявил представитель банка.





С момента основания в 2006 году накопленный ЕАБР портфель проектов в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности составил более 1,7 млрд долларов США. Банк и дальше планирует развивать направление ВИЭ, на сегодняшний день 33% текущего портфеля реального сектора можно считать полностью соответствующими Парижскому соглашению", - отметил Альбрехт.





По его словам, банк активно участвует в международных ассоциациях и соглашениях по устойчивому развитию и изменению климата, таких как "Принципы ответственной банковской деятельности ООН" и др. Банк также внедряет ESG-принципы в свою операционную деятельность и имеет международные ESG-рейтинги.





Альбрехт выразил уверенность в том, что усилия, прилагаемые ЕАБР и другими многосторонними банками развития, откроют новые возможности для устойчивого развития и зеленой экономики в Центральной Азии. Он отметил важность своевременной реализации климатического финансирования и интеграции принципов устойчивого развития на всех уровнях экономической деятельности в регионе.





Конференция Astana Finance Days, организованная Международным финансовым центром "Астана", является крупнейшим ежегодным мероприятием, которое посвящено вопросам экономики, финансов и устойчивого развития в регионе. В 2024 году ключевое внимание уделено устойчивому развитию, климатическому финансированию и переходу к "зеленой" экономике. В рамках мероприятия были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия международных финансовых институтов и компаний, правительств и бизнеса для достижения целей устойчивого развития ООН.





Ранее сообщалось, что ЕАБР профинансировал в Казахстане инвестпроекты на $900 млн.





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