16.06.2025, 11:15 116951
Объем торговли между Китаем и странами ЦА составил $95 млн
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На форуме индустриально-инвестиционного сотрудничества "Китай - Центральная Азия" первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр подчеркнул, что в прошлом году объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии составил $95 млн, сообщает акционерное общество "Национальная компания Kazakh Invest".
Рад приветствовать вас на открытии второго форума индустриально-инвестиционного сотрудничества "Китай - Центральная Азия". Очень символично, что форум проходит накануне саммита глав государств, подчеркивая нашу общую приверженность расширению экономических связей. Китай - один из главных торговых и инвестиционных партнеров не только Казахстана, но и всего региона. В прошлом году объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии составил $95 млн, из которых почти половина пришлась на Казахстан", - заявил Роман Скляр.
Он отметил, что в условиях глобальной трансформации Центральная Азия выступает как ключевое звено в формировании новых цепочек поставок и логистических маршрутов, а Казахстан - как основной мост между Востоком и Западом.
По его словам, Центральная Азия играет все более важную роль в глобальной логистике - свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу проходят через территорию Казахстана. В частности, объемы перевозок по Среднему коридору выросли на 60%, достигнув 4,5 млн тонн. Он выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и развитие транспортных коридоров Север - Юг и Восток - Запад станет основой для устойчивого роста всего региона.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров заявил, что на форуме ожидается подписание 58 коммерческих соглашений на сумму свыше $24 млрд.
Речь идет не о намерениях, а о конкретных совместных проектах в стратегически важных отраслях. Это и строительство современных промышленных объектов, и развитие перерабатывающей инфраструктуры, и внедрение передовых агро- и цифровых технологий. Казахстан готов стать не только рынком сбыта, но и производственной платформой для всего региона. Мы создаем условия для взаимных инвестиций - понятные правила, защиту капитала и проактивную государственную поддержку на всех этапах", - сообщил Алибек Куантыров.
В частности, документы охватывают ключевые сектора экономики, включая энергетику, переработку минеральных ресурсов, машиностроение, логистику, агропромышленный комплекс и цифровые технологии.
Напомним, сегодня в Астане стартовал первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China.
новости по теме
17.06.2025, 11:30 5066
Проекты на $35 млрд предусматривает промышленная кооперация Казахстана и Китая
На стадии активной реализации и проработки находятся 79 совместных проектов на сумму $26 млрд
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 133 проекта на сумму $35 млрд с созданием более 36 тысяч рабочих мест предусматривает промышленная кооперация Казахстана и Китая, сообщает Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.
Как сообщил в ходе второго форума индустриального и инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай" вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков, на стадии активной реализации и проработки находятся 79 совместных проектов на сумму $26 млрд в области горно-металлургического комплекса, машиностроения и в других отраслях.
Вице-министр подчеркнул положительную динамику в многостороннем сотрудничестве и качественную проработку договоренностей, достигнутых странами по итогам первого саммита "Центральная Азия - Китай".
По итогам мероприятия было подписано 58 коммерческих соглашений между казахстанскими и китайскими компаниями на общую сумму свыше $24 млрд.
Напомним, сегодня в Астане состоится саммит "Центральная Азия - Китай".
16.06.2025, 16:46 88841
Профинансированная ЕАБР модернизация Кантского цементного завода успешно завершилась в Кыргызстане
Ввод в эксплуатацию новой линии позволит заводу значительно повысить эффективность производства и сократить издержки
Рассказать друзьям
Бишкек. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане состоялось торжественное открытие новой технологической линии Кантского цементного завода, строительство которой началось весной 2024 года. Год спустя завод приступает к работе на обновленной экологичной и энергоэффективной платформе, рассказали в пресс-службе Евразийского банка развития.
В рамках проекта построена линия мощностью 2 500 тонн в сутки, использующая современную технологию сухого способа обжига клинкера. Поставку и установку оборудования осуществила китайская компания Beijing Triumph International Engineering Co., Ltd. (входит в холдинг Sinoma - крупнейшего в мире поставщика комплексных решений в цементной отрасли). Общая стоимость проекта составила около 439 млн юаней. Финансирование в размере порядка 50 млн долларов США было предоставлено ЕАБР. Все строительные работы выполнены с опережением графика и в рамках утвержденного бюджета", - поделились в ЕАБР.
В банке отметили, что ввод в эксплуатацию новой линии позволит заводу значительно повысить эффективность производства и сократить издержки. В частности, существенно снизится потребление угля по сравнению с ранее действующими технологиями. Это напрямую влияет на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, что делает производство более экологичным и устойчивым.
Кроме того, в результате модернизации себестоимость продукции сократится, что усилит конкурентные позиции предприятия в регионе присутствия (столичный регион и северные области Кыргызской Республики). Проект способствует развитию региональной кооперации что укрепляет взаимную торговлю и инвестиционные связи в рамках Центрально-Азиатского региона.
ЕАБР с готовностью поддерживает проекты, направленные на устойчивое развитие и технологическое обновление промышленности региона. Модернизация Кантского цементного завода - наглядный пример того, как синергия финансирования, предоставляемого международным институтом развития, эффективного управления и передовых технологий позволяет достигать экологических целей и создавать условия для роста экономики. Мы поздравляем партнеров с успешным завершением проекта, который отвечает интересам Кыргызстана и всего региона", - отметил директор представительства ЕАБР в Кыргызской Республике Нурлан Акматов.
Кантский цементный завод, основанный в 1964 году, производит 4 вида цемента, соответствующих международным стандартам. На предприятии занято около 800 сотрудников. Продукция используется при реализации ключевых инфраструктурных проектов страны - от каскада ГЭС на реке Нарын до плотин и аэропортов по всей территории Кыргызской Республики.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
16.06.2025, 12:17 110691
Строительство АЭС в Казахстане: какой тип реактора предлагает установить "Росатом"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - При строительстве атомной электростанции в Казахстане будет использован ядерный реактор ВВЭР-1200, сообщили в Агентстве по атомной энергии, отвечая на вопросы журналистов о строительстве АЭС.
Росатом" предлагает свою передовую и проверенную технологию, ядерный реактор ВВЭР-1200. Энергоблоки этого типа уже успешно эксплуатируются в России, Беларуси и Китае, а также строятся в Турции, Египте, Китае, Бангладеш и Венгрии", - ответили в пресс-служба агентства.
В ведомстве добавили, что все реакторы имеют проектный срок службы 60 лет.
Однако ядерные реакторы APR1000 (Корея) и EPR1200 (Франция) не имеют опыта эксплуатации, в отличие от российского ВВЭР-1200, китайского HPR1000 и корейского APR1400", - пояснили в агентстве.
Также в ведомстве рассказали, как будет вестись подготовка специалистов для АЭС.
В настоящее время активно ведется подготовка квалифицированных кадров для атомной отрасли по 18 образовательным программам, связанным с физикой, энергетикой, электротехникой, горным инжинирингом. Подготовка осуществляется как в отечественных университетах (ВКТУ имени Д.Серикбаева, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, КазНУ имени аль-Фараби, АУЭС имени Г.Даукеева, ВКУ имени С.Аманжолова и Государственный университет имени Шакарима), так и в рамках сотрудничества с ведущими зарубежными вузами, специализирующимися на ядерных технологиях", - рассказали в агентстве.
Также реализуются несколько профильных образовательных программ с возможностью получения двойного диплома (ядерная физика, ядерная инженерия, ядерная физика и атомная энергетика, теоретическая ядерная физика).
Будет проведена работа по выделению грантов на обучение по зарубежным программам, а также будет организовано прохождение практик и стажировок на действующей АЭС. На 2024-2025 учебный год по направлениям, ассоциированным с атомной отраслью и промышленностью, выделено более 5 тыс. грантов", - сообщает ведомство.
При этом по таким специальностям контингент обучающихся в период 2023-2024 составлял около 250 человек. С 2011 по 2023 год выпуск составил более 1600 человек.
Также в РК действуют Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, в которых работают высококвалифицированные специалисты в сфере атомной отрасли.
На базе трех учебных центров последнего к текущему моменту было подготовлено более 5000 специалистов, ассоциированных с атомной энергетикой", - отметили в ведомстве.
Кроме того, молодых специалистов будут отправлять на объекты атомной отрасли для прохождения стажировки во Францию, РФ и Венгрию.
Также журналисты поинтересовались, какой процент сотрудников АЭС будут составлять казахстанцы и будут ли с ними заключать договор на основе казахстанского законодательства.
Вопрос о процентном участии казахстанских работников в строительстве АЭС пока не рассматривался отдельно. Вместе с тем привлечение местного персонала возможно при условии прохождения соответствующей аттестации и подтверждения профессиональных компетенций. Договорные отношения с казахстанскими специалистами будут оформляться в соответствии с Трудовым кодексом и законодательством Республики Казахстан с соблюдением всех нормативных требований, включая порядок выплаты заработной платы", - ответили в агентстве.
Там уточнили, что после завершения строительства на этапе эксплуатации первой казахстанской АЭС будет создано порядка 2000 рабочих мест в полном соответствии с законодательства РК. Одной из задач лидера консорциума будет подготовка местных кадров для эксплуатационного персонала станции.
Ранее в агентстве ответили, почему "Росатом" выбрали в качестве лидера консорциума по строительству АЭС и озвучили ориентировочные сроки завершения строительства атомной станции в Казахстане.
16.06.2025, 12:16 108866
Ряд ключевых энергетических соглашений подписали на форуме Power Central Asia + China
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на первом региональном энергетическом форуме Power Central Asia + China, организованном в рамках саммита "Центральная Азия - Китай", подписан ряд ключевых соглашений, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
В частности, в рамках форума подписаны следующие документы:
- рамочное соглашение с POWERCHINA - о стратегическом сотрудничестве в сфере локализации, создании R&D-центра и фонда декарбонизации;
- меморандум с China Southern Power Grid - о развитии совместных проектов в области HVDC, цифровой энергетики и ГАЭС;
- меморандум с Huawei Kazakhstan - о взаимодействии в сфере цифровой трансформации энергетики и кибербезопасности;
- договор купли-продажи по проекту СЭС "Сауран" с China Energy Overseas Investment - об обеспечении поставок с солнечной станции с накопителями в Туркестанской области;
- соглашение QazaqGaz с China Construction Bank - о финансировании инвестиционных проектов группы компаний QazaqGaz;
- соглашение с CNCECI - о разработке ТЭО проекта углехимического завода с производством до 2 млрд кубических метров газа;
- соглашение с Sinopec - о технологическом партнерстве для создания продуктов глубокой переработки;
- соглашение с China Energy International и Шанхайским университетом Цзяотун - о сотрудничестве в области водородных технологий и НИОКР.
Форум дал старт новому этапу сотрудничества в энергетике, подчеркнув готовность обеих сторон к внедрению передовых технологий и реализации амбициозных проектов. Одним из ключевых шагов стало заключение рамочного соглашения с POWERCHINA, направленного на локализацию производства, создание научно-исследовательского центра и запуск фонда декарбонизации. Энергетическая трансформация стала центральной темой форума: были достигнуты договоренности о цифровизации энергетического сектора с Huawei и о внедрении высоковольтных линий HVDC и гидроаккумулирующих станций с China Southern Power Grid. Особое внимание было уделено проектам в сфере возобновляемой энергетики", - отметили в министерстве.
В частности, совместный проект с China Energy предполагает запуск солнечной электростанции "Сауран" в Туркестанской области, а меморандум с CNCECI предусматривает разработку углехимического завода с возможностью переработки газа.
Эти инициативы демонстрируют стремление Казахстана к декарбонизации и созданию низкоуглеродной экономики. Среди других ключевых решений форума - привлечение финансирования для казахстанских энергетических проектов. Соглашение с China Construction Bank обеспечит поддержку инновационных инициатив группы QazaqGaz. Кроме того, соглашения с Sinopec и Шанхайским университетом Цзяотун заложили основу для технологических партнерств в области глубокой переработки углеводородов и развития водородных технологий", - добавили в пресс-службе.
Напомним, сегодня в Астане стартовал первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China.
16.06.2025, 11:45 113491
В Казахстане намерены построить завод по производству газа из угля
Запуск производства придаст новый импульс развитию углехимической отрасли Казахстана
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с главой Shandong Energy Group Co. Ли Вэем строительство углехимического завода по производству газа из угля в Карагандинской области, сообщает пресс-служба главы правительства.
Проектная мощность - 2 млрд кубических метров газа в год. Запуск производства придаст новый импульс развитию углехимической отрасли Казахстана. Ожидается эффект в виде дополнительных объемов газа, создания 1,5 тысячи постоянных рабочих мест, экономической диверсификации, развития новых технологий, а также усиления экспортного потенциала страны", - проинформировали в пресс-службе.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что правительство Казахстана придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой в разных сферах экономики, в том числе в углехимической отрасли.
Председатель правления Shandong Energy Group Co. Ли Вэй подчеркнул заинтересованность в развитии сотрудничества с Казахстаном и инвестировании в перспективное направление промышленности.
По итогам переговоров стороны подтвердили приверженность конструктивному диалогу для реализации совместных планов.
Ранее высокотехнологичный завод по производству медизделий открылся в Алматы.
16.06.2025, 11:18 115611
Почему "Росатом" выбрали в качестве лидера консорциума по строительству АЭС - ответ Агентства по атомной энергии
Также стало известно, кто будет отвечать за безопасность АЭС в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по атомной энергии прокомментировали выбор "Росатома" в качестве лидера консорциума по строительству АЭС.
Росатом" является родоначальником ядерных технологий в мире, имеет самую развитую и опытную "атомную школу". Первая в мире АЭС заработала в Обнинске в 1954 году. При этом следует отметить, что первый в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах БН-350 был построен по российским технологиям и работал в нашем Актау, на берегу Каспийского моря", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что Россия и Китай строят более 20 реакторов как у себя, так и за рубежом, в отличие от Франции и Кореи, строящих по 2 реактора по технологиям APR1400 в Корее, APR1000 в Чехии и EPR1600 в Великобритании.
Более того, Россия и Китай имеют более обширный опыт участия в международных консорциумах, поскольку умеют эффективно совмещать оборудование разных производителей в одном проекте. В целом в настоящее время только Россия и Китай могут самостоятельно предложить полный комплекс услуг от финансирования до локализации переделов ядерно-топливного цикла, подготовки кадров, проектирования, строительства и обращения и переработки отработавшего ядерного топлива. В то же время Россия обладает лучшим опытом строительства АЭС за рубежом с более чем 20 реакторами в Китае, Турции, Бангладеше, Беларуси, Индии, Иране и Египте, включая сложную адаптацию к национальным требованиям и работу с местной промышленностью", - заявили в агентстве.
В ведомстве пояснили, что все технологии, включенные в шорт-лист, соответствовали современным требованиям безопасности и имели сопоставимые технические характеристики. Однако при принятии решения учитывались также такие факторы, как опыт эксплуатации, готовность к локализации, их участие в замкнутом топливном цикле и опыт реализации проектов за рубежом. С учетом совокупности этих параметров предложение "Росатома" оказалось наиболее сбалансированным.
Одним из основных критериев в выборе партнеров стала безопасность АЭС.
С точки зрения безопасности все технологии компаний сравнимы между собой, выдерживают или могут быть адаптированы на максимальное проектное землетрясение 9 баллов, а вероятность аварии не превышает 10⁻⁷ в год", - отметили в агентстве.
Там подчеркнули, что контроль качества строительства атомной электростанции будет осуществляться на нескольких уровнях.
За авторский надзор со стороны проектной организации будет отвечать ГК "Росатом" как лидер консорциума, при этом каждый участник консорциума будет нести ответственность за выполнение закрепленных за ним работ. Технический надзор будет осуществляться ТОО "КАЭС" как заказчиком проекта - как собственными силами, так и с привлечением независимого технического консультанта в лице французской компании Assystem. Государственный контроль обеспечит Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии в рамках своих регуляторных полномочий", - пояснили в агентстве.
В настоящее время комитет контролирует работу исследовательских реакторов Национального ядерного центра и Института ядерной физики.
Дополнительно на этапе подготовки к вводу АЭС в эксплуатацию планируется проведение миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в том числе миссии OSART (Operational Safety Review Team). Кроме того, на уровне Агентства РК по атомной энергии будет действовать общественный совет.
Такой многоуровневый подход обеспечивает всесторонний контроль за безопасностью и качеством реализации проекта", - подчеркивает агентство.
Напомним, в агентстве также озвучили ориентировочные сроки завершения строительства АЭС в Казахстане и прокомментировали вопрос стоимости электроэнергии, которую будет производить будущая АЭС.
16.06.2025, 10:13 122496
В Астане стартовал первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China
Фото: МЭ РК
Рассказать друзьям
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Казахстана стартовал первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China, передает корреспондент агентства.
Энергетическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем занимает центральное место в нашем партнерстве. Сегодня, вступая в новое "золотое тридцатилетие", мы выводим взаимодействие на уровень конкретных действий. Среди ключевых инициатив - модернизация Шымкентского НПЗ, строительство завода по производству карбамида в Актюбинской области, а также реализация масштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Это шаги в сторону построения диверсифицированной, технологичной экономики", - сказал министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов.
Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, мероприятие, приуроченное к саммиту "Центральная Азия - Китай", собрало представителей правительственных и деловых кругов для обсуждения и запуска стратегических инициатив в энергетике, промышленности и высоких технологиях.
Цель форума - перевести политическую волю и договоренности, достигнутые на уровне глав государств, в практическую плоскость. Главным результатом станет подписание ключевых инвестиционных соглашений и старт стратегических проектов, которые укрепят энергетическую безопасность Казахстана, ускорят углубленную переработку сырья и обеспечат переход к низкоуглеродной экономике", - уточнили в Минэнерго.
На пленарной сессии представители Казахстана и Китая представили проекты, реализация которых будет закреплена подписанием стратегических соглашений:
• Модернизация Шымкентского НПЗ: Министерство энергетики, АО "КазМунайГаз" и CNPC подпишут рамочное соглашение по расширению мощностей завода до 12 млн тонн в год. Этот проект обеспечит Казахстану дополнительный потенциал переработки сырья и экспорт нефтепродуктов.
• Нефтегазохимическая отрасль. Одновременно дан старт новому этапу развития газохимической промышленности через подписание Рамочного соглашения о реализации проекта по производству карбамида в Актюбинской области.
• Газовая отрасль. Наряду с проектами по глубокой переработке, стороны договорились и об углублении сотрудничества в разведке и добыче газа. Было подписано Трехстороннее заявление о поддержке проекта "Северный-1", нацеленное на укрепление сотрудничества в углеводородной отрасли.
• "Зеленая" энергетика. Форум станет отправной точкой для ряда новых инициатив, включая строительство солнечной электростанции "Сауран" с накопителем энергии. Также планируется подписание меморандумов о создании гидроаккумулирующих станций с China Southern Power Grid и о сотрудничестве в водородной энергетике с China Energy International.
По данным Минэнерго, китайские корпорации PowerChina, Huawei и Longi выразили готовность не только инвестировать, но и локализовать передовые технологии на территории Казахстана. В рамках форума будет подписан ряд соглашений, предусматривающих создание R&D-центров, внедрение цифровых решений и развитие высокотехнологичных производств.
16.06.2025, 10:02 119021
Правительство РК планирует достичь 6-процентного роста ВВП по итогам года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в правительстве под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина обсудили составляющие роста ВВП страны за 5 месяцев этого года и возможности интенсификации динамики развития отраслей, дающих наибольший вклад в экономику, сообщили в правительстве.
Отмечается, что промышленность остается основным драйвером экономического роста: по итогам 2024 года ее доля в ВВП составила 25,7%. За январь-май 2025 года отрасль выросла на 6,4%. Однако темпы снижаются - еще месяц назад прирост был 6,6%. Главная причина - замедление в обрабатывающей промышленности, несмотря на рост добычи. Снижение индекса промышленного производства фиксируется в трех регионах: Восточно-Казахстанской области (90,4%), Улытау (96,2%) и Костанайской (97,6%).
Отставание от планов в обработке связано прежде всего с металлургией, которая занимает 40% в структуре обрабатывающей промышленности. На совещании также рассмотрели потенциал роста в других сегментах - машиностроении, пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Еще одна отрасль с активным темпом роста - строительство. При росте в 15,4% за 5 месяцев объем работ составил 2 трлн тенге. Однако в двух регионах - Атырауской и Улытауской областях фиксируется отставание. В Атырау (43,2% от плана) темпы снизились из-за приостановки работ на заводе в рамках проекта ТШО, в Улытау (78,4%) - из-за сокращения строительства и ремонта объектов в горнодобывающей сфере.
В секторе жилищного строительства стоит задача ввести в строй в этом году 19 млн квадратных метров жилья. За 5 месяцев уже введено в эксплуатацию 6 млн квадратных метров жилья, что на 5,7% выше января-мая 2024 года.
Наша цель - достичь 6% роста ВВП в этом году. Для этого все отрасли реального сектора должны работать в соответствии с установленными индикаторами. Необходимо оперативно устранять административные барьеры и разработать для каждой отрасли с замедлением темпов четкие помесячные планы, чтобы компании нарастили выпуск продукции", - отметил Серик Жумангарин.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.06.2025, 08:57Казахстан и Китай создадут центр по сейсмической безопасности 17.06.2025, 08:4417801В Казахстане ожидается сильная жара 17.06.2025, 09:4715796В Минцифры прокомментировали распространяемую информацию об утечке данных казахстанцев 17.06.2025, 10:1810986Детскую SIM-карту для безопасного доступа в интернет запустили в Казахстане 17.06.2025, 08:1010131Жительница Атырау обвинила следователя в пытках: в прокуратуре прокомментировали ситуацию 12.06.2025, 14:13Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании545861Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании 12.06.2025, 12:24502646Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей 12.06.2025, 12:05493086Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета 12.06.2025, 10:26448661Обещала место в детском саду: мошенница обманула десятки родителей в Астане 13.06.2025, 08:51441901Сильная жара и дожди ожидаются в Казахстане в пятницу 12.06.2025, 14:13Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании545861Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании 12.06.2025, 12:24502646Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей 12.06.2025, 12:05493086Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета 12.06.2025, 10:26448661Обещала место в детском саду: мошенница обманула десятки родителей в Астане 30.05.2025, 08:29447986Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?