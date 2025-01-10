Объем транспортировки нефти в 2024 году вырос на 4% - "КазМунайГаз"

Хасенов отчитался перед главой государства о деятельности нацкомпании в 2024 году

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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о результатах деятельности национальной компании в 2024 году, - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о результатах деятельности национальной компании в 2024 году, сообщает Акорда.





В ходе встречи президент поручил продолжить системную работу по проведению геологоразведочных работ, реализации крупных инвестиционных проектов и развитию нефтегазохимии.





Как сообщил Асхат Хасенов, объем добычи нефти и конденсата по группе компаний КМГ составил 23,8 млн тонн, превысив показатель 2023 года на 1,3%. Для поддержания уровня добычи реализуется программа технологических вызовов, предусматривающая применение методов повышения нефтеотдачи с дифференцированным подходом к каждому месторождению.





Президенту было доложено, что начался этап проектирования по проекту Каламкас-море стоимостью 6,4 млрд долларов. Также в 2024 году стартовало бурение на скважинах Тургай Палеозой, Каратон Подсолевой, Каражар и Тайсойган, ресурсы которых превышают 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте.





Глава государства был проинформирован о том, что объем транспортировки нефти в 2024 году превысил показатель 2023 года на 4% и составил 83,6 млн тонн.





На отечественных нефтеперерабатывающих заводах в прошлом году переработано 17,44 млн тонн нефти. Для обеспечения внутреннего рынка приняты меры по увеличению производства светлых нефтепродуктов на 370 тыс. тонн в сравнении с 2023 годом.





Как рассказал председатель правления АО "НК "КазМунайГаз", на стадии реализации - проект по увеличению производства битума до 750 тыс. тонн в год на ТОО "CASPI BITUM". Начаты ранние строительные работы по проекту завода по производству полиэтилена стоимостью 7,4 млрд долларов, мощность которого составит 1 млн 250 тыс. тонн продукции в год.





По его словам, в Мангистауской области ведется строительство опреснительного завода для обеспечения качественной питьевой водой жителей города Жанаозен, а также начато строительство гибридной электростанции мощностью 247 МВт.



