План по доходам в 2024 году выполнен на 97,2% - Минфин
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совместного заседания палат парламента министр финансов РК Мади Такиев выступил с докладом об исполнении республиканского бюджета 2024 года правительством и Высшей аудиторской палатой РК, передает корреспондент агентства.
По итогам 2024 года в республиканский бюджет поступило 19,6 триллиона тенге, что составляет 97,2% от годового плана. Недопоступление средств связано со снижением импорта из третьих стран и отсрочкой запуска проекта по расширению на Тенгизском месторождении", - сказал министр на заседании.
По его словам, несмотря на внешние и внутренние факторы, налоговые поступления в бюджет за прошлый год выросли на 1,4%, валовой НДС - на 4,8%.
В 2024 году была продолжена работа по сокращению теневого оборота, что обеспечило дополнительное поступление в бюджет на сумму 1,2 триллиона тенге. Это больше в сравнении с 2023 годом на 349 миллиардов тенге или на 37%", - отметил Мади Такиев.
Как сообщил министр, по итогам пяти месяцев 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана вырос на 6%. Доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете за последний год выросла на 2,5%.
В 2024 году уровень инфляции в Казахстане замедлился с 9,8% до 8,6%. Дефицит бюджета составил 3,6 триллиона тенге или 2,7% к ВВП. Государственный долг достиг 31,8 триллиона тенге или 23,7% к ВВП", - проинформировал глава Минфина.
В свою очередь в Высшей аудиторской палате заявили, что план по доходам в 2024 году не исполнен на 609 миллиардов тенге. В целом проверка отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год выявила неисполнение практически по всем основным бюджетным показателям.
Депутаты раскритиковали отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Мажилисмен Асхат Рахимжанов заявил, что продовольственная корзина казахстанцев не отвечает международным стандартам, а также культурному и традиционному рациону и несет угрозу здоровью граждан. А депутат Татьяна Савельева подчеркнула, что правительственный долг за 10 лет увеличился в 3,5 раза, при этом системные проблемы в управлении госдолгом ВАП фиксирует регулярно в течение последних лет.