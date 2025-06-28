План по доходам в 2024 году выполнен на 97,2% - Минфин

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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Накопления казахстанцев на пенсионных счетах выросли за год на 4,10 трлн тенге, сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде.





Объем пенсионных накоплений казахстанцев на 1 июня составил 23,34 трлн тенге, показав рост за год на 4,10 трлн тенге, или на 21,3%.





По информации фонда, накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) достигли 22,25 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 19,9%.





Сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) составила 666,33 млрд тенге, показав рост за 12 месяцев на 10,7%.





Наиболее существенный годовой прирост продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) - на 37,5%, их объем составил 8,45 млрд тенге.





На 1 июня 2025 года сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), поступающих с 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей), составила 418,45 млрд тенге.