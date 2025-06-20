С начала года постоянно стояла угроза дефицита продуктов - МНЭ

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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената парламента министр национальной экономики РК Серик Жумангарин сообщил, как будут меняться цены на социально значимые продукты питания, передает корреспондент агентства.





Не буду скрывать, мы просто про это не говорили - с начала года постоянно стояла угроза дефицита. Это связано с тем, что в соседних странах, в которых население больше, чем в Казахстане, по различным товарам были сложные флуктуации. У наших южных соседей не хватало мяса, на севере не хватало картофеля. Мы стояли перед дилеммой. Цена росла. Закрыть экспорт? Но тогда на следующий год мы получили бы дефицит. Никто не стал бы сажать картошку и выращивать скот. На какое-то время мы дали возможность сельхозтоваропроизводителям заработать", - объяснил глава Миннацэкономики.





По его словам, в министерстве регулярно проводятся совещания по росту цен на СЗПТ, поскольку это товары той ценовой категории, которые люди будут покупать при любых условиях.





Сейчас, естественно, запрет на экспорт картофеля стоит, потому что и у нас, и в соседних республиках пошел ранний картофель. Мы продлили запрет на экспорт крупного рогатого скота, чтобы стабилизировать цены на мясо", - отметил Жумангарин.





Как рассказал глава МНЭ, на сегодня темп роста цен на СЗПТ стабилизировался и начал снижаться.





Прежде всего это сезонный фактор. Четыре продукта - картофель, морковь, лук и капуста, к сожалению, сейчас являются трендообразующими, и это будет идти до конца июня, после этого произойдет снижение цен", - пояснил министр.





Также на заседании верхней палаты парламента рост инфляции прокомментировал председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.





Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и базовую ставку 16,5%, инфляция в мае ускорилась до 11,3%. Цены на продукты выросли почти на 10%, холодная вода подорожала на 98%, связь - на 15,8%, железнодорожные билеты - на 26,5%, здравоохранение подорожало на 12,3%. Какие меры будут предприняты по снижению темпов роста инфляции?





Действительно, тренд инфляции в этом году развернулся. Факторов достаточно много. Есть внешние - мы торгуем со всем миром, и экспортируем, и импортируем, поэтому от того, что происходит на мировых финансовых, энергетических, товарных рынках, мы не изолированы. Эти факторы влияют на нас", - сказал он.





Вместе с тем, по словам главы Нацбанка, внутри страны "достаточно большое фискальное стимулирование".





Мы вливаем много денег в экономику, и нужно работать над тем, чтобы эти деньги максимально быстро и эффективны превращались в товары. Тогда это равновесие денежной и товарной массы будет обеспечено (...) Продолжающаяся тарифная и ценовая реформа, которая, безусловно, нужна. Это те вещи, которые влияют на развитие экономики: если нет электричества и мощностей, ни один субъект бизнеса подключить нельзя. Но здесь необходимо посмотреть этапность этих реформ", - пояснил Сулейменов.





Напомним, в начале года цены на картофель резко выросли в Казахстане. В стране было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев.





Как пояснили в правительстве, эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.





В Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки. Позже ограничение было снято





Между тем Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%





Также по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге.





По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.