Субъекты МСБ произвели продукции на 34 трлн тенге

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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее, - Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее, заявил на форуме малого и среднего бизнеса премьер-министр Олжас Бектенов.





Участие в форуме приняли свыше 450 представителей МСБ из всех регионов Казахстана. Внимание на нем было уделено развитию микро-, малого и среднего предпринимательства, увеличению доли внутристрановой ценности, упрощению административных процедур посредством цифровизации услуг, реализации инвестпроектов, расширению экспортного потенциала ОТП и др.





По словам Бектенова, доля МСБ в экономике страны выросла до 37%. В сфере бизнеса на сегодня заняты свыше 4 млн граждан. За прошедшие полгода субъектами малого и среднего предпринимательства произведено продукции на 34 трлн тенге, рост составил порядка 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





В рамках субсидирования и частичного гарантирования по кредитам банков второго уровня охват с 2019 года вырос в 5 раз и составил свыше 150 тыс. проектов. При этом сумма выплаченных им субсидий увеличилась в 8 раз.





Наша цель - создать экономику, в которой бизнес будет чувствовать себя уверенно, а также получит возможность воплощать свои идеи, расширяться и инвестировать в будущее (...) Необходимо не только развивать механизмы поддержки предпринимателей, но и активно диверсифицировать экономику. И здесь роль бизнеса первостепенна", - подчеркнул Олжас Бектенов.





В пример он привел АПК. В этом году льготное кредитование весенних полевых и уборочных работ было увеличено в 2,5 раза и составило 580 млрд тенге, что позволило получить высокую урожайность по всем видам сельхозкультур.





Премьер-министр отметил перспективы достижения аналогичных показателей в сфере МСБ. При этом господдержка должна сопровождаться встречными обязательствами бизнеса в виде обеспечения внутреннего рынка качественной и недорогой продукцией, глубокой переработки, создания постоянных рабочих мест и постепенного укрупнения с прицелом на экспорт.





Он назвал обязательным условием получения господдержки долгосрочные контракты крупных предприятий с местными компаниями. Соответствующие поручения даны всем институтам развития.