Цены на социально значимые продукты выросли на 23,4% за год

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года

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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о предоставлении тарифных льгот в отношении говядины, ввозимой для производства мясной продукции в 2023 году, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.





Льготы касаются поставок в объемах до 10 тысяч тонн в Армению, до 7,5 тысячи - в Беларусь, до 5 тысяч тонн - в Казахстан, до 2,5 тысячи тонн - в Кыргызстан, а также до 100 тысяч тонн - в Россию.





Основной объем импорта мяса из третьих стран приходится на замороженную продукцию, которая предназначена для производства мясных консервов и колбасных изделий. Одобренная сейчас мера направлена в первую очередь на обеспечение доступным сырьем производителей мясной продукции и стабилизацию потребительских цен на нее, отметили в торговом блоке ЕЭК.





Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.