В 2024 году было выделено 58,3 млрд тенге на проекты в сфере энергетики

Эти средства направлены на реализацию 14 проектов: 6 - по теплоснабжению, 8 - по электроснабжению

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в рамках бюджетной программы Министерства энергетики "Развитие тепло-электроэнергетики" из республиканского бюджета было выделено 58,3 млрд тенге на реализацию 14 проектов. Один из проектов, подстанция 110/10 кВ в районе ПДП "Акжайык" города Уральска, уже введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.





Дополнительно был увеличен годовой лимит возвратных инвестиций с 32 млрд тенге до 428 млрд тенге. Это позволило расширить пул проектов по модернизации, расширению и реконструкции основного оборудования для действующих энергопроизводящих организаций", - отметили в правительстве.





В настоящее время действует 22 инвестиционных соглашения суммарной мощностью 2,8 ГВт, из которых 13 соглашений общей мощностью 1,36 ГВт были заключены после увеличения лимита.





В ноябре 2023 года был реализован проект "Усиление электрической сети западной зоны ЕЭС Казахстана", в рамках которого построена линия электропередачи (ЛЭП) 220 кВ протяженностью 780 км по маршруту Западно-Казахстанский энергоузел - Атырау - Мангистау. Этот шаг направлен на повышение пропускной способности и надежности электроснабжения.





В качестве следующего шага до конца 2028 года будет реализован проект по объединению электрических сетей западной зоны с единой электроэнергетической системой, для чего будет построена ЛЭП 500 кВ длиной 604 км, соединяющая Актюбинскую и Атыраускую области. Это позволит обеспечить использование маневренных газовых энергоисточников западной зоны для компенсации дисбалансов электроэнергии и мощности северной и южных зон. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, к строительно-монтажным работам приступят в 2025 году", - отметили в правительстве.





По данным пресс-службы, повышение надежности энергоснабжения потребителей южных регионов и снижение рисков возникновения аварийных нарушений, связанных с режимами работы энергосистем стран Центральной Азии, требует усиление электрических сетей южной зоны (Шу - Жамбыл - Шымкент). На текущий момент АО "KEGOC" начало реализацию данного проекта, 1-й этап которого завершится в 2027 году, в рамках которого будет построена ВЛ 500 кВ протяженностью 475 км по маршруту Шу - Жамбыл - Шымкент. На данный момент идет разработка ПСД.





Для дальнейшего усиления связи между Северными и Южными регионами страны, а также увеличения транзитного потенциала планируется строительство линий постоянного тока Север - Юг напряжением +/- 500 кВ. Пропускная способность увеличится на 2000 МВт.





Ведется изучение целесообразности строительства линии постоянного тока, соединяющей западную и южную зону страны, которая позволит закольцевать всю единую электроэнергетическую систему Казахстана.





Реализация этих проектов обеспечит стабильное и надежное электроснабжение, а также поспособствует развитию энергетической инфраструктуры Казахстана, обеспечивая долгосрочную энергетическую безопасность", - сообщили в правительстве.





Отмечается, что на сегодняшний день единая электроэнергетическая система Казахстана функционирует в штатном режиме. По состоянию на 1 января 2024 года объем общей располагаемой мощности составил 20,4 ГВт при рабочей мощности - 15,4 ГВт. Максимальный уровень потребления в текущем отопительном сезоне достиг 16,6 ГВт, а максимальная генерация составила 15,1 ГВт.





В Казахстане функционируют 222 электрических станции. Из них 148 объектов ВИЭ общей мощностью 2,9 ГВт.