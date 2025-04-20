В Казахстане снизились цены на ряд продуктов

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, передает корреспондент агентства.





Соглашение создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств - участников СНГ, предусматривающие:





- установление, предоставление и обеспечение более выгодных условий для поставщиков услуг из стран-участниц СНГ на партнерских рынках;





- создание правовых гарантий для инвесторов, включая защиту





- от экспроприации и гарантии свободного перевода капитала;





- предоставление инвестициям инвесторов другой стороны полную безопасность и защиту на ее территории.





Ожидается, что ратификация соглашения благоприятно повлияет на бизнес-климат государств-участников, а также даст возможность развивать существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций.





В сенате отметили, что в 2023 году экспорт казахстанских услуг в страны СНГ составил 1,96 миллиарда долларов США. Основные направления - транспорт, строительство, IT и деловые услуги. В то же время импорт услуг из СНГ в Казахстан составил 1,97 миллиарда долларов США.





В 2023 году из стран СНГ в экономику Казахстана вложено 3,2 миллиарда долларов США. В то же время казахстанские компании инвестировали в страны СНГ 3,4 миллиарда долларов США.