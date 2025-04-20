19.04.2025, 09:50 20031
В Казахстане снизились цены на ряд продуктов
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Бюро национальной статистики РК, по состоянию на 15 апреля в целом по республике сохраняется контролируемый уровень изменения цен на СЗПТ с начала года, при этом по нескольким товарным категориям зафиксировано устойчивое снижение стоимости, сообщает пресс-служба комитета торговли.
С начала 2025 года цены на яйцо снизились на 3,0%. Этот товар является одним из основных в рационе населения, и его стабильная ценовая динамика - результат скоординирированных усилий государства и бизнеса", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в феврале подписан меморандум между Министерством торговли и интеграции, отраслевыми ассоциациями и представителями торговых сетей, согласно которому была зафиксирована максимальная отпускная цена на яйцо категории С1 - не более 55 тенге за штуку с учетом НДС. В рамках соглашения также обеспечивается соблюдение предельной торговой надбавки и исключение дополнительных наценок.
Благодаря этим мерам, на протяжении апреля индекс цен на яйцо оставался стабильным, а по итогам последней недели (с 8 по 15 апреля) изменений не зафиксировано. Например, в январе текущего года средняя цена за 10 штук яиц категории С1 составляла 548 тенге, в феврале - 546 тенге, в марте - 536 тенге, а в апреле - 531 тенге", - сообщили в комитете.
Кроме того, в числе подешевевших товаров отмечены:
Рис - снижение на 4,7% с начала года,
Мука - на 1,8%,
Гречневая крупа - на 0,3%.
Наблюдается стабильные цены на такие важные продукты, как творог, подсолнечное масло и рожки - по итогам последней недели ценовые индексы остались на прежнем уровне или продемонстрировали незначительное колебание в пределах 0,1%. В то же время отмечается умеренный рост цен на отдельные овощи: капусту - на 3,5%, морковь - на 1,6%, лук - на 1,8% и картофель - на 1,7%", - отметили в комитете торговли.
В ведомстве добавили, что повышение цен в овощной группе носит сезонный характер и, как правило, связано с увеличением затрат на хранение и логистику в межсезонный период.
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18.04.2025, 18:30 35691
Приток иностранных вложений в Казахстан уменьшился почти на 29%
В 11 из 16 отраслей экономики РК по итогам прошлого года была отмечена отрицательная динамика валового притока ПИИ
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан в 2024 году уменьшился на 28,5%, сообщает ranking.kz.
Вклад зарубежных инвесторов в экономику страны составил всего $17,2 млрд, против $24 млрд в 2023. Это второй случай за последние несколько лет, когда в статистике ПИИ случился такой серьезный спад. Впервые подобная ситуация была зафиксирована в 2020 году, когда валовой приток ПИИ сократился на 29,8%. Однако тогда это произошло в условиях пандемии и экономической неопределенности. В 2024 году ни в Казахстане, ни в мире таких шок-факторов не наблюдалось", - заявили аналитики.
Также они рассказали, какие факторы повлияли на такое резкое сокращение ПИИ в Казахстане.
С чистым притоком ПИИ в Казахстане дела обстоят откровенно плохо. Впервые за последние несколько лет этот показатель в РК стал отрицательным, что говорит о том, что деньги в страну не приходят, а, наоборот, выводятся. Согласно отчетам Нацбанка РК, чистый приток ПИИ в 2024 году составил минус $2,6 млрд, то есть превратился в отток, в то время как в 2023 этот показатель выглядел куда более оптимистично: $3,7 млрд. Причины такого резкого сокращения мы обнаружили, рассмотрев чистый приток ПИИ в разрезе направлений вложений. Судя по отчетам Нацбанка РК, существенное изменение претерпела только одна категория - реинвестированные доходы. Если в 2023 году существующие иностранные инвесторы вновь вложили доходы от работы в казахстанских проектах в их развитие в объеме $6,8 млрд, то в 2024 они решили этого не делать и вывели свои доходы из экономики Казахстана", - пояснили они.
Сообщается, что в 11 из 16 отраслей экономики РК по итогам прошлого года была отмечена отрицательная динамика валового притока ПИИ. По данным аналитиков, наибольшее влияние на ситуацию оказали две из них - добыча сырой нефти и природного газа, где валовой приток ПИИ составил всего $6,5 млрд и металлургическая промышленность, где ПИИ за год сократились на $2 млрд, или в 3,5 раза.
Помимо сырьевых отраслей, уменьшение валового притока ПИИ наблюдается и в других важных секторах экономики - строительстве, логистике, финансовой и страховой деятельности, недвижимости", - добавили они.
Ранее Токаев высказался о нестабильной ситуации на мировых рынках.
18.04.2025, 13:16 43786
Запрет на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов продлили еще на полгода
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства РК подписал приказ о запрете на полгода вывоза лома и отходов черных и цветных металлов.
Как следует из приказа, с территории Республики Казахстан запретят 6 месяцев вывозить всеми видами транспорта следующие виды лома:
- отходы и лом медные;
- отходы и лом алюминиевые;
- отходы и лом свинцовые;
- отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
- прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть;
- отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
- несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, и т.д.
Также будет запрещено вывозить:
- отходы и лом черных металлов;
- слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава;
- изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей;
- трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья;
- трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов;
- части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, за исключением бывших в употреблении и ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно и т.д.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Ранее запрет на вывоз лома и отходов металлов продлевали в январе этого года, в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем.
17.04.2025, 20:00 62941
На товарной бирже "Каспий" состоялись первые организованные торги АО "НК "КазМунайГаз"
Фото: kmg.kz
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля на товарной бирже "Каспий" состоялись первые организованные торги АО "НК "КазМунайГаз". В соответствии с утвержденными планами поставок нефтепродуктов на апрель 2025 года, крупнейшая нефтегазовая компания Казахстана впервые вышла на торги через площадку "Каспий", сообщает пресс-служба биржи.
Торги проходят по трем базисам поставок: станция Текесу, станция Тендыки станция Павлодар-порт, на условиях поставки FCA.
Факт выхода "КазМунайГаз" на площадку "Каспий" - это наглядный сигнал того, что архитектура нашей биржи готова к обслуживанию самых масштабных и системных поставщиков. Мы готовы и способны обеспечить прозрачные, конкурентные и технологически устойчивые условия для реализации ГСМ в любых объемах. Таким образом, это событие - не просто шаг вперед, а важный ориентир для дальнейшего развития организованного и зрелого топливного рынка в Казахстане", - сообщил председатель совета директоров АО "Товарная биржа "Каспий" Елнар Надыргалиев.
Торги с участием национального оператора будут проводиться в формате двойного встречного аукциона.
Ранее приказом министра торговли и интеграции утвержден перечень социально значимых биржевых товаров, куда вошли уголь, битум, бензин автомобильный,топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо и сахар.
17.04.2025, 10:55 76691
Соглашение о свободной торговле услугами со странами СНГ ратифицировал сенат
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, передает корреспондент агентства.
Соглашение создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств - участников СНГ, предусматривающие:
- установление, предоставление и обеспечение более выгодных условий для поставщиков услуг из стран-участниц СНГ на партнерских рынках;
- создание правовых гарантий для инвесторов, включая защиту
- от экспроприации и гарантии свободного перевода капитала;
- предоставление инвестициям инвесторов другой стороны полную безопасность и защиту на ее территории.
Ожидается, что ратификация соглашения благоприятно повлияет на бизнес-климат государств-участников, а также даст возможность развивать существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций.
В сенате отметили, что в 2023 году экспорт казахстанских услуг в страны СНГ составил 1,96 миллиарда долларов США. Основные направления - транспорт, строительство, IT и деловые услуги. В то же время импорт услуг из СНГ в Казахстан составил 1,97 миллиарда долларов США.
В 2023 году из стран СНГ в экономику Казахстана вложено 3,2 миллиарда долларов США. В то же время казахстанские компании инвестировали в страны СНГ 3,4 миллиарда долларов США.
17.04.2025, 09:47 78946
Казахстан отменит пошлины на вывоз шкур и шерсти
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Решением межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 16 апреля 2025 года одобрена отмена экспортных таможенных пошлин на вывоз шкур и шерсти сельскохозяйственных животных сроком на три года с возможностью дальнейшего пересмотра. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
Основной причиной данного решения является низкая востребованность значительной части производимого сырья на внутреннем рынке. В частности, переработка и экспорт шкур и шерсти сельскохозяйственных животных остаются на низком уровне", - отметили в ведомстве.
По данным МСХ, в целях стимулирования сельхозпроизводителей и обеспечения загрузки перерабатывающих предприятий прорабатывается государственная поддержка в виде субсидирования сданного сырья на переработку.
Отмена экспортных таможенных пошлин на шкуры и шерсть будет способствовать, в первую очередь, снижению потерь и утилизационных расходов животноводов, занимающихся разведением крупного и мелкого рогатого скота, развитию полноценных производственно-сбытовых цепочек, расширению рынков сбыта, созданию дополнительных конкурентных преимуществ для отечественных производителей и экспортеров сельхозсырья", - уточнили в министерстве.
На сегодня, в соответствии приказом МНЭ РК от 27 февраля 2016 года, действующие экспортные пошлины составляют:
- на вывоз шкур крупного и мелкого рогатого скота, прочих необработанных шкур - 200 евро за тонну;
- на вывоз шерсти - 10%, но не менее 50 евро за тонну.
Отмечается, что в целях обеспечения баланса между потребностями внутреннего рынка и экспортом шкур и шерсти Министерство сельского хозяйства будет осуществлять регулярный мониторинг ситуации и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры, в том числе с учетом потенциальной реализации инвестиционных проектов в сфере переработки.
16.04.2025, 19:46 95596
В Казахстане ускорилась инфляция
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция по стране ускорилась. В марте годовая инфляция составила 10% (в феврале - 9,4%). Рост зафиксирован в 16 регионах, замедление - в 4, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Лидер по инфляции - Астана. В столице годовая инфляция достигла 13,3% - это максимальное значение по стране.
Самый высокий рост цен на продукты - в Акмолинской, а самый низкий - в Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях.
Высокий рост на непродовольственные товары в Туркестанской, наименьший - в Алматинской области.
Самые высокие цены на платные услуги в Западно-Казахстанской области. Минимальный рост отмечен в Павлодарской области.
Ранее директор департамента монетарных операций Национального банка Казахстана Нуржан Турсунханов разъяснил, почему в первом квартале текущего года вкладчики пенсионного фонда наблюдали снижение инвестиционного дохода на своих счетах.
16.04.2025, 16:37 100806
В рамках ОПЕК+ Казахстан должен до июня 2026 года компенсировать 1,3 млн баррелей нефти в сутки
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ОПЕК получила обновленные планы компенсации перепроизводства нефти от семи стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане и Омане, сообщает ТАСС.
В целом эти страны должны будут с апреля 2025 года по июнь 2026 года компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 4,572 млн б/с. По сравнению с предыдущим графиком суммарный объем компенсаций сверхдобычи с апреля 2025 года по июнь 2026 года увеличился на 568 тыс. б/с, сообщает издание.
Объем плана компенсации сверхдобычи для Казахстана на апрель составляет 63 тыс. б/с, на май - 116 тыс. б/с, а всего с апреля по июнь 2026 года - 1,299 млн б/с.
На Россию приходится 691 тыс. б/с компенсации, из них 6 тыс. б/с - в апреле и 85 тыс. б/с - в мае.
На Саудовскую Аравию придется 15 тыс. б/с компенсаций в апреле и в целом до июня 2026 года, следует из материалов ОПЕК. Общий объем компенсаций для Ирака составит 1,934 млн б/с, Кувейта - 150 тыс. б/с, ОАЭ - 386 тыс. б/с, Омана - 97 тыс. б/с.
Напомним, 3 апреля восемь стран ОПЕК+ приняли решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок с учетом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности.
16.04.2025, 16:22 88851
Проект по обмену опытом между энергетиками из стран Центральной Азии запускают в Казахстане
Проект реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и фонда технического содействия ЕАБР
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) в партнерстве с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) запускают проект по обмену опытом между энергетиками Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе банка.
Проект "Поддержка устойчивого развития энергетики Центральной Азии путем расширения субрегионального и межстранового сотрудничества посредством обмена компетенциями и знаниями" реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и фонда технического содействия ЕАБР.
Как рассказали в пресс-службе ЕАБР, данный проект посвящен обмену опытом в области современных методов оперативно-диспетчерского управления энергосистемами. В нем примут участие 170 специалистов из Центральной Азии. Проект направлен на повышение квалификации диспетчерского персонала, эффективности управления энергосистемами и укрепление межстрановых связей в регионе.
При стабильном росте экономик Центральной Азии на 6% в год, странам региона нужны не только большие объемы электроэнергии, но и стабильность поставок. Энергетические системы, работающие в параллельном режиме, повышают свою эффективность на национальном уровне и справляются со скачками спроса, обеспечивая тем самым стабильное снабжение электроэнергией. Кроме того, сотрудничество в этой индустрии приводит к снижению выбросов углекислого газа как одного из основных побочных продуктов. Наш проект не только способствует профессиональному росту экспертов, но и закладывает основы для долгосрочного сотрудничества между странами региона", - рассказал заместитель председателя правления и главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров
По словам директора субрегионального офиса ЭСКАТО ООН для Северной и Центральной Азии Николая Помощникова, совместный проект притворит в реальность обновленный меморандум о взаимопонимании между организациями.
Для ЭСКАТО ООН регион Центральной Азии является одним из приоритетных, объединяющим 5 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Мы будем продолжать реализацию проектов, нацеленных на укрепление сотрудничества и достижение устойчивого развития в этом регионе, с участием таких надежных партнеров, как ЕАБР", - подчеркнул Помощников.
Отмечается, что проект входит в состав ключевого инвестиционного мегапроекта ЕАБР "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", который направлен на развитие энергетического сотрудничества в регионе и содействует реализации цели устойчивого развития ООН № 7 ""Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех".
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?