В стране нет дефицита нефтепродуктов - Саткалиев

В то же время в некоторых регионах возник дефицит сжиженного газа

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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане нет дефицита ни по одному виду нефтепродуктов, заявил на брифинге для журналистов министр энергетики Алмасадам Саткалиев после голосования на референдуме по АЭС.





По его словам, дизельного топлива в стране хватит на 27 дней, также есть 45-дневный запас бензина и керосина.





В то же время министр признал, что в некоторых регионах возник дефицит сжиженного газа.





Это связано с уборочной кампанией и дождями. Наши сельхозтоваропроизводители и регионы запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного газа для сушки зерна и зернобобовых. В связи с этим нам пришлось изыскать дополнительные объемы. Отгрузка осуществляется в соответствии с установленными графиками", - пояснил Саткалиев.





Он добавил, что Казахстан также ежегодно резервирует на осень 50-70 тыс. тонн бензинов из России.





"Даем возможность операторам импортировать при необходимости, в случае дефицита. Но сейчас такой потребности нет", - подчеркнул министр.





Глава ведомства также прокомментировал ремонт на Кашагане. По его словам, первоначально его планировали провести за 40 дней, но затем менеджмент консорциума решил уложиться в более сжатые сроки и закончить ремонт за 30 дней.





Это плановый ремонт. Без его осуществления месторождение не сможет осуществлять свою деятельность", - подчеркнул Саткалиев.



