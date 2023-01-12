Заседание коллегии МТИ РК: сдерживание цен на продукты и повышение экспорта

Алихан Смаилов акцентировал особое внимание на работе по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары

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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги работы за 2022 год и планы на предстоящий период обсуждены на заседании коллегии Министерства торговли и интеграции с участием руководителей центральных госорганов, депутатов мажилиса, представителей отраслевых союзов, ассоциаций и компаний, - Итоги работы за 2022 год и планы на предстоящий период обсуждены на заседании коллегии Министерства торговли и интеграции с участием руководителей центральных госорганов, депутатов мажилиса, представителей отраслевых союзов, ассоциаций и компаний, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Участники заседания рассмотрели вопросы развития внутренней и внешней торговли, промышленной кооперации и логистики, создания национальной товаропроводящей системы, цифровизации и продвижения несырьевого экспорта.





В своем выступлении премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в 2023 году необходимо сохранить положительную динамику внешнеторгового оборота и внутренней торговли, а также направить все усилия на реализацию задач, обозначенных главой государства в предвыборной программе, посланиях народу Казахстана и на расширенных заседаниях правительства.





Алихан Смаилов акцентировал особое внимание на работе по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары.





Этот вопрос имеет огромное значение для казахстанцев и находится на контроле президента. На ценообразование влияет множество факторов, поэтому нужно усилить работу по выявлению непродуктивных посреднических схем, мониторингу за соблюдением допустимой торговой надбавки и мерам реагирования на факты необоснованного повышения цен", - сказал он.





Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность дальнейшей модернизации торговых площадок, внедрения современных форматов и строительства новых функциональных овощехранилищ.





Нам нужно стремиться к повышению стандартов в данной сфере, так как это будет оказывать положительный эффект на сдерживание цен и увеличение доходов добросовестных предпринимателей. Мы будем над этим работать", - сказал Алихан Смаилов.





В заключение глава правительства отметил, что создание национальной товаропроводящей системы позволит повысить эффективность анализа ценообразования и баланса товаров по стране, что крайне необходимо для оперативного регулирования торговых процессов. По его словам, важно также автоматизировать процессы деятельности всех субъектов торговли и провести полноценную интеграцию национальной товаропроводящей системы с информсистемами госорганов и участников торговой деятельности.