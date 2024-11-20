Завод по производству продуктов питания построит Китай в Казахстане

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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Ержан Елекеев провел встречу с основателем Qingdao Wanlin Food Co., Ltd Ли Янтао, в ходе которой стороны обсудили планы компании по строительству завода по производству продуктов питания в Казахстане, - Председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Ержан Елекеев провел встречу с основателем Qingdao Wanlin Food Co., Ltd Ли Янтао, в ходе которой стороны обсудили планы компании по строительству завода по производству продуктов питания в Казахстане, сообщили в пресс-службе нацкомпании.





Представители Wanlin рассмотрели перспективы инвестирования в Казахстан и озвучили планы по запуску нового инвестиционного проекта по глубокой переработке пищевых продуктов. Компания рассматривает Казахстан как потенциальный рынок для расширения своего бизнеса, в том числе для закупки сырья как с местных, так и с международных поставок. Особое внимание было уделено возможностям партнерства с казахстанскими сельскохозяйственными предприятиями, что может содействовать развитию производственных мощностей и обеспечению стабильных поставок сырья для дальнейшего производства. Произведенную продукцию компания планирует поставлять на рынки Китая, США и Европы, удовлетворяя повышенный спрос в данных странах. Реализация проекта приведет к созданию около 300 рабочих мест для местного населения.





Компания завершила посадку сельскохозяйственных культур в четырех регионах и сейчас проводит анализ собранного урожая. На основании результатов будет выбрано место для строительства нового завода, а объем инвестиций в первый этап проекта составит около $30 млн.





Wanlin специализируется на производстве продуктов питания, в частности дегидрированных овощей. Компания обладает двумя крупными заводами и двумя центрами исследований и разработок, а также базой для выращивания овощей площадью 100 000 гектаров.



