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Ақмола облысында ауыл тұрғындары 180-ге жуық жер телімін алады

18.07.2022, 16:07 3576
Ақмола облысында ауыл тұрғындары 180-ге жуық жер телімін алады
Фото: gov.kz
КӨКШЕТАУ. 18 ШІЛДЕ - Ақмола облысында 2022 жылдың соңына дейін ауыл тұрғындары 180-ге жуық жер телімін алады, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Басқармада ҚР Үкіметінің 2022 жылғы 14 сәуірдегі №218 қаулысымен "Халықтың табысын арттырудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы" кешенді жоспары бекітілгенін еске салды, оның шеңберінде Ақмола облысында 2025 жылдың соңына дейін 3 мыңнан астам отбасылық шаруашылық құру жоспарлануда.
 

Ағымдағы жылы 395 жаңа шаруашылық құрылуы тиіс. Ол үшін ауыл шаруашылығы айналымына 80 мың га жер тартылады. Жыл басынан бері ауыл тұрғындарына жалпы ауданы 33,9 мың га болатын 43 жер учаскесі берілді, олардың басым бөлігін жайылым - 29,6 мың га құрайды, жыл соңына дейін ауыл тұрғындарына шамамен 180 жер учаскесі беріледі", - деп хабарлады облыстық Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы.

 
Мал шаруашылығы саласы да дамуда. Биыл 33 жаңа ет фермасы құрылды, ақмолалықтар 2 мыңнан астам ірі қара сатып алды. Жыл соңына дейін тағы 80 - ге жуық ферма құру жоспарланып отыр, бұл өз кезегінде ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісінің көлемін арттыруға мүмкіндік береді, ең бастысы-ауыл тұрғындары үшін жаңа жұмыс орындары құрылатын болады.
 

Ауылда жұмыспен қамтуды ынталандыру жөніндегі жұмыстың тағы бір бағыты-Кәсіпкерлікті дамыту. Ағымдағы жылы ауылдық елді мекендер мен шағын қалалардың тұрғындары үшін 2,6 млрд.теңге несие қаражаты қарастырылған, бұл ақмолалықтарға Жаңа бизнесті ашуға және жұмыс істеп тұрған бизнесті дамытуға шамамен 540 кредит алуға мүмкіндік береді", - деп атап өтті басқармада.

 
Бұл ретте, ведомствоның ақпараты бойынша, бастапқы бизнестің үлесі кемінде 40%-ды құрауы тиіс-демек, кредиттерді 200-ден астам жаңа шаруашылық алады.
 
Сонымен қатар, осы мемлекеттік қолдау шарасы ауылда жұмыспен қамтуды ұлғайтуға, атап айтқанда 600 жаңа жұмыс орнын құруға ықпал етеді.
 

новости по теме

Акмолинская область полностью покрывает свои потребности по основным видам продукции

18.07.2022, 16:43 4541
Акмолинская область полностью покрывает свои потребности по основным видам продукции
КОКШЕТАУ. 18 ИЮНЯ - Акмолинская область полностью покрывает свои потребности по основным видам продукции и частично закрывает потребность других регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы обеспечены на 100% по таким видам продуктов питания, как мука, яйцо, мясо КРС и птицы, молоко и картофель", - сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

 
Также в регионе, помимо основных видов продуктов питания, налажено производство грузовых и специализированных автомобилей, сельскохозяйственной и коммунальной техники, строительных материалов, средств индивидуальной защиты, пожаротушения, измерительных приборов, швейных изделий и обуви, мешкотары из полиэтилена и полипропилена, мебели, химических и биоудобрений, моющих средств и т.д.
 
За период с января по июнь 2022 года:  
 
- в производстве продуктов питания (ИФО 104,8%) увеличилось производство (в натуральном выражении) муки в 1,6 раза, масла сливочного на 3,3%, мяса птицы на 7,8%; 
 
- в химической промышленности (ИФО 101,6%) увеличились объемы производства пестицидов на 3,5%, этилового спирта на 30,7%; 
 
- в стройиндустрии (ИФО 84,9%) снизились объемы производства цемента на 30,1%; 
 
- в легкой промышленности (ИФО 110,8%) увеличились объемы производства кожаной обуви в 1,6 раза, валянной обуви на 5,4%; 
 
- в фармацевтической отрасли (ИФО 80,9%) снизились объемы производства лекарств на 51,4%.
 
Кроме того, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК сформирован пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, который состоит из 71 проекта на общую сумму 699,6 млрд тенге, с созданием 8,2 тысячи новых постоянных рабочих мест. 
 
Сообщается, что в отраслевом разрезе пищевой промышленности - 24 проекта, стройиндустрии - 19 проектов, горно-гидрометаллургическом комплексе - 15 проектов, машиностроении - 7 проектов, химической промышленности - 4 проекта, легкой промышленности - 1 проект, деревообрабатывающей отрасли - 1 проект. Со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году 23 проекта на общую сумму 211,2 млрд тенге.
 
 Наиболее крупные инвестиционные проекты:
 
- завод по производству кирпича в Аршалынском районе производительностью 120 млн штук кирпича в год. Стоимость инвестиций в проект превысила 27 млрд тенге, и на сегодняшний день это крупнейший кирпичный завод в Казахстане, запущен в июле; 
 
- горно-гидрометаллургический комплекс в Бурабайском районе с производительностью 5 млн тонн в год. Стоимость инвестиций в проект составит 105,0 млрд тенге, планируемый срок ввода - октябрь; 
 
- 3-я очередь бройлерной птицефабрики в Буландынском районе мощностью 25 тысяч тонн в год. Стоимость инвестиций в проект составит 25,0 млрд тенге, планируемый срок ввода - декабрь; 
 
- пищевая фабрика по выпуску овсяных хлопьев в Атбасарском районе мощностью 14,4 тысячи тонн в год. Стоимость инвестиций в проект составит 1,8 млрд тенге, планируемый срок ввода - октябрь. 
 
Ранее сообщалось, что по итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития. 
 
Кроме того, созданы более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе около 5 тысяч постоянных. Уровень безработицы - 4,8%. Цены на товары первой необходимости находятся на постоянном контроле. 
 
Также в Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 430,6 млрд тенге, что к уровню января-апреля 2021 года составило 109,6%. 
 
Сообщается, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции. 
 

Ақмола облысында жүк автомобильдерінің өндірісі жолға қойылды

18.07.2022, 16:37 3256
Ақмола облысында жүк автомобильдерінің өндірісі жолға қойылды
Фото: Depositphotos.com
КӨКШЕТАУ. 18 ШІЛДЕ - Ақмола облысында жүк және мамандандырылған автомобильдер өндірісі жолға қойылды, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы ішкі саясат басқармасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Басқармада атап өткендей, өнімнің негізгі түрлері бойынша Ақмола облысы өз қажеттілігін толығымен жабады және ҚР басқа өңірлерінің қажеттілігін ішінара жабады. Осылайша, Ақмола облысында ұн, жұмыртқа, ірі қара мен құс еті, сүт және картоп сияқты азық-түлік түрлері бойынша 100% қамтамасыз етілді.
 

Өңірде азық-түлік өнімдерінің негізгі түрлерінен басқа, жүк және мамандандырылған автомобильдер, ауыл шаруашылығы және коммуналдық техника, құрылыс материалдары (кірпіштер, цемент, ЖБИ, минералды мақта плиталары, фракциялық кварцты құм мен қиыршық тас, бетон және пластик құбырлар және т.б.), жеке қорғаныс құралдары, өрт сөндіру, өлшеу аспаптары, тігін бұйымдары мен аяқ киім өндірісі жолға қойылған, полиэтиленнен және полипропиленнен жасалған қаптар, жиһаз, химиялық және био тыңайтқыштар, жуу құралдары және т.б.", - деп хабарлады Ақмола облысының ІСБ баспасөз қызметі.

 
Ведомствоның мәліметінше, 2022 жылғы қаңтар-маусымға облыста:
 
  • тамақ өнімдері өндірісінде (НКИ 104,8%) ұн өндірісі (заттай мәнде) 1,6 есеге, сары май 3,3%, құс еті 7,8% ұлғайды;
  • химия өнеркәсібінде (НКИ 101,6%) пестицидтер өндірісінің көлемі 3,5%, этил спирті 30,7% ұлғайды;
  • құрылыс индустриясында (НКИ 84,9%) цемент өндіру көлемі 30,1% төмендеді;
  • жеңіл өнеркәсіпте (НКИ 110,8%) былғары аяқ киім өндірісінің көлемі 1,6 есеге, киіз аяқ киім өндірісі 5,4% ұлғайды;
  • фармацевтика саласында (НКИ 80,9%) дәрі-дәрмек өндірісінің көлемі 51,4% төмендеді.
 
Сондай-ақ, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен бірлесіп өңдеу өнеркәсібі саласында инвестициялық жобалар пулы құрылды, ол жалпы сомасы 699,6 млрд теңгеге, 8,2 мың жаңа тұрақты жұмыс орындарын құрумен 71 жобадан тұрады. Тамақ өнеркәсібінің салалық бөлінісінде 24 жоба, құрылыс индустриясы саласында 19 жоба, тау-кен гидрометаллургиялық кешенінде 15 жоба, машина жасау саласында 7 жоба, химия өнеркәсібінде 4 жоба, жеңіл өнеркәсіпте 1 жоба, Ағаш өңдеу саласында 1 жоба бар.
 

2022 жылы пайдалануға беру мерзімімен жалпы сомасы 211,2 млрд теңгеге, 2,8 мың адамды құрумен 23 жоба бар", - делінген ведомство хабарламасында.

 
Обылстың ең ірі инвестициялық жобалар:
 
- Аршалы ауданында жылына 120 млн дана кірпіш өндіретін зауыт. Жобаға салынған инвестициялардың құны 27 млрд теңгеден асты және бүгінгі күні бұл Қазақстандағы ең ірі кірпіш зауыты, ағымдағы жылдың шілде айында іске қосылды;
 
- Бурабай ауданындағы өнімділігі жылына 5 млн тонна тау-кен гидрометаллургиялық кешені. Жобаға салынған инвестициялардың құны 105,0 млрд теңгені құрайды, жоспарланған енгізу мерзімі ағымдағы жылдың қазан айында;
 
- Бұланды ауданындағы қуаттылығы жылына 25 мың тонна бройлер құс фабрикасының 3 кезегі. Жобаға инвестициялардың құны 25,0 млрд теңгені құрайды, жоспарланған енгізу мерзімі а.ж. желтоқсан;
 
- Атбасар ауданында қуаты жылына 14,4 мың тонна сұлы қауызын шығаратын тамақ фабрикасы. Жобаға салынған инвестициялардың құны 1,8 млрд теңгені құрайды, жоспарланған енгізу мерзімі ағымдағы жылдың қазан айында.
 

В Акмолинской области созданы 33 новые мясные фермы

18.07.2022, 14:04 5076
В Акмолинской области созданы 33 новые мясные фермы
КОКШЕТАУ. 18 ИЮНЯ - В Акмолинской области в 2022 году созданы 33 новые мясные фермы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Утвержден комплексный план "Программа повышения доходов населения до 2025 года", в рамках которого в Акмолинской области планируется создать до конца 2025 года более 3 тысяч семейных хозяйств. В текущем году должны быть созданы 395 новых хозяйств. Для этого в сельскохозяйственный оборот вовлекаются 80 тысяч гектаров земли", - проинформировали в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области. 

 
Сообщается, что с начала года жителям сел уже предоставлены 43 земельных участка общей площадью 33,9 тысячи гектаров, большую часть из которых составляют пастбища - 29,6 тысячи гектар. Всего до конца года сельчане получат порядка 180 земельных участков. 
 

Развивается и отрасль животноводства. В этом году созданы 33 новые мясные фермы. Акмолинцы приобрели более 2 тысяч голов КРС", - отметили в управлении.

 
Кроме того, к концу года планируется создать еще порядка 80 ферм, что в свою очередь послужит увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции. Также будут созданы новые рабочие места для жителей сел. 
 

Еще одним из направлений работы по стимуляции занятости на селе является развитие предпринимательства. В текущем году для жителей сельских населенных пунктов и малых городов предусмотрено 2,6 млрд тенге кредитных средств, что позволит акмолинцам получить порядка 540 кредитов на открытие нового и развитие действующего бизнеса", - подчеркнули в управлении сельского хозяйства и земельных отношений региона. 

 
При этом доля стартового бизнеса должна составить не менее 40% - значит, кредиты получат более 200 новых хозяйств. Отмечается, что данная мера господдержки способствует увеличению занятости на селе, а именно созданию 600 новых рабочих мест. 
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области производители мясной продукции расширяют производство. 
 

Мы уже заключаем контракт - планируем приобрести фаршевую линию на объем 8 тонн в смену. Это будет фарш в потребительской упаковке, которого, к сожалению, в Казахстане нет. Это фарш в лоточках, я думаю, многие подобные видели. Мы первые, кто будет выпускать такой фарш в Казахстане", - сообщил журналисту директор KazBeef Processing Федор Федоровский. 

 
Кроме того, в регионе с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге. 
 

На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу - в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 

 
Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%. 
 

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8% и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона.

 

В Акмолинской области выбрали лучших товаропроизводителей

15.07.2022, 19:06 15896
Фото: УВП Акмолинской облаcти
КОКШЕТАУ. 15 ИЮНЯ - В Кокшетау после двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусной инфекцией, прошел региональный конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В масштабном мероприятии принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, информирует управление внутренней политики со ссылкой на палату предпринимателей Акмолинской области. 
 
Сообщается, что в выставке, в которой участвовали свыше ста акмолинских производителей, были представлены лучшие образцы товаров отечественного производства: изделия пищевой и легкой промышленности, перерабатывающей и строительной отрасли, промышленное оборудование. 
 
За звание сильнейших состязались 25 акмолинских компаний, многие из них уже не раз принимали участие в престижном конкурсе и имеют высокие стандарты менеджмента качества. Специальная конкурсная комиссия выбирала победителей в трех номинациях: "Лучшие товары производственного назначения", "Лучшие товары для населения" и "Лучшие продовольственные товары". 
 

Отрадно, что сегодня среди компаний, представивших свои заявки, есть как наши постоянные участники, так и новички - достойные, интересные представители легкой, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, сферы услуг. Как известно, лауреаты регионального этапа будут представлять нашу область в республиканском конкурсе-выставке. Победа на региональном уровне дает возможность ее участникам заявить о своей продукции на весь Казахстан, что очень важно в условиях высокой рыночной конкуренции", - отметил в приветственном слове глава региона. 

 
Напомним, что участниками конкурса-выставки становятся предприятия, которые обеспечивают стабильно высокое качество продукции и систематически его улучшают. 
 
Подчеркивается, что гости и участники конкурса-выставки смогли не только ознакомиться с продукцией акмолинских производителей, но и приобрести ее. 
 
По сниженным ценам была представлена самая разная продукция - мясная, молочная, хлебная и кондитерская, товары народного потребления, изделия декоративно-прикладного искусства и многое другое. 
 
Гостей выставки также ожидала лотерея, в которой разыгрывались подарочные сертификаты от спонсоров мероприятия: группы компаний Fillin group - на посещение заведений Bedduin, Caffein, "Мята" Lounge Bar, Broadway Street, Med, горнолыжного комплекса Elikti Park - на посещение летнего бассейна, а также суперпризы от отеля Wyndham Garden Burabay.
 
Победителей регионального конкурса "Лучший товар Казахстана - 2022" традиционно определили по трое в каждой из номинаций: 
 
В номинации "Лучшие товары производственного назначения" победили ТОО "Азияфильтр" (Бурабайский район), ТОО "Сапа Су" (город Косшы), ТОО ENKI (город Кокшетау). 
 
В номинации "Лучшие товары для населения" лауреатами стали ТОО "Блэк" (город Кокшетау), ТОО "Казгер-Кус" (район Биржан сал), ТОО "Оникс" (город Кокшетау). 
 
В номинации "Лучшие продовольственные товары" лидировали ИП "Айкешов С.А." (Атбасарский район), ТОО "Мясоперерабатывающий комплекс "Бижан" (город Кокшетау), ТОО CAPITAL PROJECT LTD (Целиноградский район). 
 
Ожидается, что республиканский конкурс "Лучший товар Казахстана" пройдет осенью текущего года, в котором примут победители регионального этапа. 
 
Ранее сообщалось, что в преддверии праздника Наурыз в областном центре прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей. 
 
По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, более 90 сельхозтоваропроизводителей региона представили на ярмарке более 56,6 тонны продукции.
 
В апреле в Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева.
 

Аграрлық несие корпорациясы Jana Dala көрмесіне қатысуда

15.07.2022, 14:30 20466
Аграрлық несие корпорациясы Jana Dala көрмесіне қатысуда
Фото: agrocredit.kz
КӨКШЕТАУ. 15 ШІЛДЕ - Ақмола облысының Ақкөл ауданында "Jana Dala/GreenDay 2022" Егістік күні көрме-көрсетілімі өтіп жатыр. Шаруалар үшін маңызды саналатын ауқымды шараға Аграрлық несие корпорациясы қатысуда, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Аграрлық несие корпорациясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Компанияда атап өткендей, жыл сайын өтетін дәстүрлі көрме отандық және шетелдік аграрийлердің өзара тәжірибе алмасып, іскерлік байланыстардың нығаюына септігін тигізеді.
 
Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың "Жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы" атты биылғы Жолдауында аса тұрақсыз халықаралық жағдай қалыптасқан қазіргі кезде еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызы зор екенін атап өтті.

instagram/agrocreditnursultan

Республикалық бюджеттен қысқа мерзімді несие ретінде 70 млрд теңге бөлінген болатын, бұл қаржы "Кең дала" бағдарламасы көктемгі егіс және күзгі жиын-терін жұмыстарын несиелеуге жұмсалды. Бұған қоса, Үкімет 70 млрд теңге көлемінде қосымша қаражат бөлу туралы шешім қабылданды. Осылайша, биыл бұл бағытта фермерлерді қолдау мақсатында қаржыландыру көлемі екі есеге артып отыр. Шаруалардың көктемгі егіс жұмыстарын уақытылы бастауы үшін корпорация қосымша қаражаттың түсуін күтпей өз қорынан несиелендіруді бастады. Қазіргі таңда бұл берешектер бюджеттік қаржымен алмастырылып отыр. Жалпы 2022 жылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін қаржыландыруға корпорация 330 миллиард теңге жұмсауды көздеп отыр", - деді Аграрлық несие корпорациясының Нұр-Сұлтан қаласы бойынша филиал директорының орынбасары Олжас Баймаханов.


instagram/agrocreditnursultan
Жалпы, корпорация тікелей несие беру арқылы 57,9 млрд теңге, ал қаржы институттарын қорландыру арқылы (несие серіктестіктері, шағын қаржы ұйымдары, екінші деңгейлі банктер мен лизингтік компанияларын қаржыландыру) - 124,6 млрд теңге бөлді.
 
Сонымен қатар, корпорация аграрлық сақтандыру бойынша агенттік қызметттерді атқаруда. Егістік алқаптары мен жайылымдарды артық ылғалдан немесе керісінше құрғашылықтан сақтандыру, мультитәуекел бағдарламалары бойынша ірі қараны, ұсақ мал, жылқы мен құсты сақтандыру бағдарламалары жұмыс істеуде. Аграрийлер үшін сақтандыру құны мемлекет бөлетін субсидия есебінен 50 пайызға төмендетіледі.

inform.kz
Ақмола облысында өтіп жатқан жыл сайынғы "Jana Dala/GreenDay 2022" Егістік күні көрме-көрсетілімі АӨК саласындағы озық үлгідегі технологиямен танысуға, отандық және шетелдік аграрийлерді өзара тәжірибе алмасып, іскерлік байланыстардың нығаюына септігін тигізетін тиімді алаң. Дәстүрлі шараға 5 мыңнан адам қатысып, 30-дан аса компания өз ауылшаруашылығы техникалары мен қондырғыларын іс жүзінде таныстырады. Одан бөлек түрлі семинарлар, дөңгелек үстелдері мен шеберлік сабақтары өтеді.
 
Анықтамалық ақпарат:
 
 "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ - "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингінің еншілес ұйымы. 2001 жылдан бастап агробизнесті дамыту үшін тиімді шартпен жеңілдетілген несие беріп келеді. Компанияның бағдарламаларымен www.agrocredit.kz сайтында танысуға болады. 
 

В Акмолинской области в рамках ГЧП планируют реализовать проекты на 19 млрд тенге

14.07.2022, 15:44 19801
В Акмолинской области в рамках ГЧП планируют реализовать проекты на 19 млрд тенге
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 14 ИЮЛЯ - В Акмолинской области в текущем году запланирована реализация 9 проектов в сфере образования, ЖКХ и транспорта общей стоимостью 19,2 млрд тенге в рамках государственно-частного партнерства, сообщили агентству KAZAKHSTAN TODAY в управлении экономики и бюджетного планирования региона. 
 
По данным управления, в целом по области на различных этапах реализации находятся 76 проектов на общую стоимость 30,3 млрд тенге, из них подписаны договоры по 67 проектам ГЧП общей стоимостью 11,7 млрд тенге. 
 
Отмечается, что наибольшее количество проектов приходится на сферу образования - 59 проектов, или 77,6%. 
 

Удельный вес сферы здравоохранения составляет 7,9%, или 6 проектов, на сферу транспорта и ЖКХ приходится по 5 проектов, удельный вес каждой сферы- 6,6%, сфера природоохраны составляет 1,3%, или 1 проект", - проинформировали в управлении. 

 
Сообщается, что в 2021 году в сфере здравоохранения реализован 1 проект "Поставка и сервисное обслуживание компьютерного томографа в ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская многопрофильная больница". 
 
По данным управления, на сегодняшний день из подписанных 67 договоров к проектам I категории (полное возмещение инвестиций и операционных затрат частного партнера из бюджета) относятся 6 мероприятий, II категории (частичное возмещение расходов за счет бюджета) - 3, III категории (без возмещения из бюджета. Возмещение происходит за счет рынка (тарифы, платные услуги и другое)) - 58. 
 
Сообщается, что из 67 проектов ГЧП по 9 проектам приняты государственные обязательства на 5,3 млрд тенге. По заключенным договорам достигнуты показатели социально-экономического эффекта: созданы новые рабочие места, снижена очередность в дошкольные организации, обновлено оборудование школьных столовых за счет частных средств, обновлен автопарк современными автотранспортными средствами, повышена энергоэффективность уличного освещения, а также получена возможность частичного высвобождения бюджетных средств по реализуемым проектам. 
 
Также подчеркивается, что акиматом Акмолинской области в данном направлении ведется постоянная работа в целях повышения доступности и качества государственных услуг.
 

Во исполнение поручений правительства РК в конце 2018 года была проведена оптимизация перечня планируемых проектов ГЧП, пересмотрен критерий по их отбору, ограниченный теми, которые не требуют увеличения гособязательств или предусматривают возврат частных инвестиций за счет тарифа или платных услуг, исключено из практики заключение договоров и дополнительных соглашений, предусматривающих график выплат, создающих нагрузку на бюджет в первые годы реализации проекта ГЧП", - проинформировали в управлении экономики и бюджетного планирования Акмолинской области . 

 
В целях перехода от количества к качеству проектов ГЧП 6 мая 2019 года на заседании правительства РК были даны поручения о введении категорированности проектов по бюджетным возмещениям.
 

Бизнес-инициативы в Акмолинской области успешно реализуются благодаря господдержке

13.07.2022, 14:52 22716
Бизнес-инициативы в Акмолинской области успешно реализуются благодаря господдержке
Фото: УВП Акмолинской облаcти
КОКШЕТАУ. 13 ИЮЛЯ - В Акмолинской области благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные.
 
Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.
 

Отрасли, в которых в основном задействованы одобренные проекты, связаны с деятельностью в аграрной сфере (переработка молока, разведение молочных пород скота, переработка и консервирование мяса), легкой промышленности (производство одежды и принадлежностей), гостиничным бизнесом и другие", - отметили в областном управлении. 

 
В рамках программы успешно реализуют свои проекты такие предприятия, как ТОО "Агрофирма "Родина", ТОО "АсылАрман", ТОО "MILK PROJECT", ТОО "Kazyna SR", ТОО "Авиценна-Бурабай", ТОО "Зерновая индустрия - Астана", ТОО "КАИК" и другие. 
 
Также отмечается, что в области на сегодня действует более 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
 
Кроме того, в регионе успешно реализуются государственные программы "Дорожная карта бизнеса - 2025", "Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы" и "Экономика простых вещей". 
 
Как отметили в управлении предпринимательства и туризма, в области за период действия программы "Дорожная карта бизнеса - 2025" одобрено 4138 проектов на общую сумму 236,1 млрд тенге. 
 
Сообщается, что в прошлом году по программе ДКБ-2025 поддержано 1685 проектов. Основными видами поддержки являются субсидирование, гарантирование кредитов, предоставление государственных грантов, подведение производственной инфраструктуры. 
 
По второму направлению программы "Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы" предусмотрено микрокредитование начинающих предпринимателей, малого бизнеса, микропредпринимательства, в том числе для развития семейного и социального предпринимательства.
 
На реализацию программы выделено 1543,0 млн тенге, из которых планируется выдать порядка 186 микрокредитов и создать более 240 рабочих мест. 
 

На сегодняшний день в области микрокредиты получили 164 представителя бизнеса на общую сумму 832,0 млн тенге", - сообщили в управлении.

 

Акмолинская область входит в пятерку драйверов развития туризма в Казахстане

12.07.2022, 12:31 24886
Акмолинская область входит в пятерку драйверов развития туризма в Казахстане
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 12 ИЮЛЯ - Акмолинская область входит в пятерку драйверов развития туризма в Казахстане, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Доля региона по оказанию услуг в сфере туризма составляет около 10 % (10,5 млрд из 109,0 млрд тенге), сконцентрировано более 9% всех мест размещений страны (341 из 3686 единиц по республике)", - сообщила журналисту агентства пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа. 

 
Также сообщается, что в области функционируют около 600 предприятий сферы туризма (341 объект размещения, 16 санаторно-курортных учреждений, 186 субъектов придорожного сервиса, 45 турфирм, имеющих лицензии на осуществление туристской деятельности). 
 

Культурно-исторический сегмент представлен 900 памятниками. В области действуют 73 туристских маршрута. В 2021 году местами размещения оказано услуг на 10,5 млрд тенге, что является 3-м показателем по республике (город Алматы - 27,9 млрд тенге и город Нур-Султан - 20,3 млрд тенге)", - отметили в пресс-службе. 

 
По данным управления, количество обслуженных посетителей составило более 1 млн человек (1031,6 тысячи человек) с ростом на 30% (2020 год - 795,0 тысяч человек). 
 
Подчеркивается, что в текущем году с учетом открытия сухопутных границ с РФ ожидается увеличение туристского потока до 1,2 млн человек. 
 

На протяжении допандемийных лет курорт Бурабай возглавлял рейтинг популярных курортов СНГ среди туристов России (по данным агентства "Турстат")", - отметили в управлении.

 
На сегодняшний день Щучинско-Боровская курортная зона - динамично развивающаяся приоритетная туристская территория, на которой расположены 189 мест размещения вместимостью более 3 тысяч номеров (3235 номеров). 
 
Сообщается, что за счет введения в прошлом году 2 отелей ("Уиндхэм Гарден" мощностью 85 номеров; "Султан Плаза" мощностью 117 номеров) был увеличен номерной фонд на 7% (2020 год - 3033 номера, 2021 год - 3235 номеров). Сумма инвестиций составила 3,5 млрд тенге. 
 
По данным пресс-службы, в 2021 году рост количества посетителей ЩБКЗ составил 38% (2020 год - 623,0 тысячи человек), или почти 900 тысяч человек (861,5 тысячи человек). 
 

В текущем году введен отель "Кедровый бор" (40 номеров), также планируется завершение строительства 1-го этапа современного курорта "Акбура Ресорт" (городской центр мощностью 30 номеров; выставочный зал; 10 юрт-хаусов). Сумма инвестиций составляет 4,7 млрд тенге", - сообщили в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области. 

 
В целом в 2022 году в регионе реализуется 75 проектов на общую сумму инвестиций 17,6 млрд тенге (объекты туризма - 11,8 млрд тенге (67 %), спорта - 4,3 млрд тенге (24,4 %), культуры - 1,4 млрд тенге (8,1 %), прочее - 0,1 млрд тенге (0,5 %). 
 
Также сообщается, что в период до 2025 года запланирована реализация крупных проектов на 70 млрд тенге (в том числе Aqвura Resort, "Галамат Парк"). 
 

Численность занятых в туризме (согласно 14 ОКЭДов вспомогательного счета туризма) по итогам 2021 года достигла 20 912 человек, что составляет 5% занятого населения региона (398,9 тысячи человек). Данный показатель увеличился по отношение к 2020 году на 113% (2020 год - 18542 человека)", - проинформировали в управлении. 

 
Кроме того, в рамках 3-го этапа плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны (2017-2020 годы) из 27 мероприятий, закрепленных за акиматом области, реализовано 11 на общую сумму государственных инвестиций 8,1 млрд тенге. Отмечается, что продолжено 16 мероприятий на сумму 21 млрд тенге.
 
В этом году на завершение 5 инфраструктурных проектов выделено 3,3 млрд тенге (РБ - 2,6 млрд тенге, МБ - 700 млн тенге). 
 
Также проводится систематическая работа по благоустройству рекреационных зон национального природного парка "Бурабай" (129,3 гектара). 
 
По данным пресс-службы, к летнему сезону подготовлены 29 экологических туристских маршрутов (19 пеших, 6 автобусных, 2 конных, 1 велосипедный и 1 водный). 
 
На территории парка функционируют системы экологического мониторинга (установлены гидро- и метеопосты, заложены фенологические площадки) и раннего обнаружения пожаров ("Смарт Нэшнэл Парк Бурабай"). 
 
В государственном национальном природном парке "Бурабай" проведено благоустройство сакральных мест (реконструкция основания стелы и ремонтно-восстановительные работы плитки тротуарно-пешеходной дорожки на поляне Абылай хана).
 
Также сообщается, что в городе Щучинске (район телевышки) определен земельный участок под строительство смотровой площадки (из средств местного бюджета выделено 7,6 млн тенге на разработку ПСД, госэкспертиза получена, подготовлена бюджетная заявка на строительство объекта). 
 

По состоянию на 1 июля 2022 года в Щучинско-Боровской курортной зоне функционирует 30 санитарно-гигиенических узлов (11 СГУ - ТОО "Бурабай даму" УДП РК, 5 СГУ - акимат поселка Бурабай, 3 СГУ - ТОО KazBioServis-Astana (с системой монетизации), 1 СГУ - KazWay, 10 СГУ - индивидуальные предприниматели, обслуживающие договора аренды ГНПП "Бурабай")", - проинформировали в пресс-службе управления. 

 
Подчеркивается, что важным событием в июне 2022 года стало решение о включении парка "Бурабай" в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО (34-я сессия Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера"). 
 
Еще одним приоритетным объектом в развитии туризма является Зерендинская курортная зона, которая вошла в перечень туристских территорий республиканского уровня.
 
Отмечается, что для расширения ассортимента услуг в курортных зонах региона создана единая система троп с 73 туристскими маршрутами (пешие прогулки по тропам, катание на велосипедах, конные прогулки, установка кэмпингов). 
 
Также для популяризации и продвижения туристских локаций национальных парков в рамках реализации концепции Four Season на постоянной основе проводятся якорные и фоновые мероприятия. 
 
Ранее сообщалось, что Акмолинскую область в прошлом году посетили свыше 1 млн туристов. 
 
Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек). 
 
Также лучшие места отдыха казахстанских курортов Бурабая и Зеренды показали российским туристическим операторам.
 
Туристским информационным центром Visit Aqmola при управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области проведен информационно-рекламный тур для туркомпаний определенных территорий Российской Федерации, включая города Екатеринбург, Курган, Челябинск, Тюмень, Омск и другие. 
 

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