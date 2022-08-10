Предприниматели Акмолинской области обсудили вопрос своевременной поставки и отгрузки ГСМ

КОКШЕТАУ. 9 АВГУСТА - Вопрос своевременной поставки и отгрузки горюче-смазочных материалов обсудили на площадке палаты предпринимателей Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Не за горами главная сельскохозяйственная кампания года - уборочная страда. В связи с этим у сельхозпроизводителей и операторов возникают резонные вопросы по поводу своевременной поставки и отгрузки горюче-смазочных материалов. Эта тема стала главной повесткой совещания с участием представителей областных ведомств и субъектов бизнеса, осуществляющих свою деятельность в данной отрасли", - сообщает пресс-служба НПП "Атамекен" Акмолинской области.

По информации областного управления сельского хозяйства, в Акмолинской области на проведение весенних полевых работ в текущем году было выделено 72 тысячи тонн ГСМ, освоение при этом составило 100%.

На осенние полевые работы направлено 83 тысячи тонн топлива, в настоящее время проводится его отгрузка с нефтеперерабатывающих заводов (Павлодарский НХЗ (ПНХЗ) - 37 тысяч тонн, Шымкентский НПЗ (ПКОП) - 46 тысяч тонн). При этом отпускная цена НПЗ - 222 тысячи тенге за 1 тонну, конечная стоимость для сельхозтоваропроивзодителей - 218 тенге за 1 литр.

Сообщается, что на период уборочных работ в регионе определено 16 операторов по поставке гарантированного дизельного топлива и 3 сельхозформирования, самостоятельно производящих отгрузку с НПЗ. Во встрече приняли участие практически все участники этого рынка, которые озвучили целый ряд проблемных вопросов.

Директор ТОО "Sana Petroleum" Кайрат Кульжабаев отметил, что сегодня остро стоит вопрос системного недогруза горюче-смазочных материалов с нефтеперерабатывающих заводов.

У нас вопросы к ресурсодержателям, каким образом они определяют нормы погруза? К примеру, в августе нам дали 650 тонн, но по факту отгрузили 582. Нужно установить определенные нормы, а то на деле получается: отгрузили, ответственность скинули, счета предъявили, а мы оплатили полную стоимость. Тем временем многие работают в условиях низкой или даже отрицательной маржи. Зачастую мы получаем вагоны с ГСМ, не заправленные до 10% и выше от полагающегося объема, при установленной вагонной норме в объеме 65 тонн заливается 58-59 тонн", - заявил спикер.

По поводу поставки некачественного по составу дизельного топлива, непригодного для климатических условий северных регионов, высказался глава ТОО "Вишневская нефтебаза" Владимир Бехтольд. По его словам, использование так называемого летнего горючего приводит к тому, что уже при температуре +1 - -5 градусов топливо начинает загустевать, а значит, непригодно к дальнейшей работе. Причем, как правило, многие фермеры производят оплату заранее, и возмещать убытки оператору порой приходится из своего кармана.

Кроме того, на работу субъектов независимого рынка крайне негативно влияют длительные сроки поставок топлива в связи с задержкой подачи маневренных вагонов до 20 часов. При этом оператор обязан в течение 48 часов выгрузить и направить по назначению ГСМ.

Все озвученные вопросы профильные ведомства взяли "на карандаш": необходима интеграция усилий всех заинтересованных сторон.

Отмечается, что пару лет назад резонансная ситуация возникла у аграриев Егиндыкольского района, когда оператор по поставке ГСМ не исполнил договорные обязательства перед ними на сумму свыше 27 млн тенге. Вопрос удалось решить административно, и в том числе благодаря медиативному соглашению сторон при содействии региональной палаты.

Это стало катализатором для создания алгоритма по упорядочению работы по выбору операторов. Если ранее данная работа проводилась хаотично и по усмотрению местной исполнительной власти, то сейчас по нашей инициативе во всех районных акиматах созданы специальные комиссии, в состав которых вошли представители палаты и бизнеса соответствующего региона. Проблема поднималась на уровне Министерства сельского хозяйства. Центральному исполнительному органу был предложен порядок определения операторов с основными критериями, удовлетворяющими как получателей ГСМ - сельхозпроизводителей, так и добросовестных операторов. Этот принцип мы планируем использовать и при решении текущих вопросов", - отметил директор РПП Ерканат Мусылманбек.

Вопрос своевременной поставки ГСМ стоит на особом контроле и Агентства по финансовому мониторингу.

Как известно, глава государства поручил усилить работу в данном направлении, в связи с чем нами ведется активная работа по выявлению и пресечению данных фактов. К сожалению, имеются факты реализации льготного ГСМ третьим лицам по заниженной цене, как, к примеру, в Восточно-Казахстанской области. Есть также случаи, когда сельхозпроизводители в целях извлечения личной наживы перепродавали льготные ГСМ. Поэтому в целях профилактической меры мы хотим предупредить предпринимателей о возможных мерах наказания", - отметил руководитель оперативного управления ДЭР по Акмолинской области Нурбек Дауов.

В пресс-службе напомнили, Министерством энергетики в рамках исполнения поручения президента страны по реформированию рынка ГСМ предлагается внести законодательные изменения, которые предусматривают пересмотр схем поставок нефти на внутреннем рынке и реализации нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области состоялся форум по вопросам защиты бизнеса.

В живом диалоге с представителями надзорных, контролирующих органов и исполнительной власти предпринимателями были затронуты проблемы и обсуждены совместные планы по их дальнейшему решению", - сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области.

Кроме того, в Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева.

Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.