КОКШЕТАУ. 27 ИЮЛЯ - В Акмолинской области организовано бесплатное обучение для женщин на курсе по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вручили сертификаты выпускницам обучающего курса по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Обучение по этому направлению прошли 10 жительниц областного центра. Обучающий курс организовал центр развития женского предпринимательства, созданный при региональной палате в марте текущего года", - сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Акмолинской области.
Отмечается, что проект реализуется программой развития ООН в Казахстане и финансируется за счет средств Азиатского банка развития.
В течение пяти дней будущие и уже действующие кондитеры на базе студии CHEF NATALI осваивали особенности этого "вкусного" дела: изучали различные виды теста, рецепты популярных нынче выпечных изделий, искусство их декорирования, а также делились своим опытом", - проинформировали в пресс-службе.
После прохождения курса его слушатели, получив сертификат, могут организовать свое дело, работать на производстве, в перспективе - получить грант.
Безусловно, такие программы нужны, чтобы представительницы прекрасного пола могли совершенно бесплатно получить новую профессию, повысить уже имеющуюся квалификацию и в целом повысить свою доходную часть", - отметил директор региональной палаты Ерканат Мусылманбек.
Подчеркивается, что профильное обучение по такому же направлению, а также кройке и шитью, ногтевому сервису проходят в городах Косшы и Атбасаре.
Ранее сообщалось, что около 300 жителей района Акмолинской области прошли обучение в проекте "Бастау Бизнес".
В списке реализованных бизнес-идей различные виды услуг - от парикмахерских до создания брендированных упаковок. Подчеркивается, что одной из наиболее актуальных сфер для жителей сельской местности являлось животноводство.
В регионе благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор.
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.