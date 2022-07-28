В Акмолинской области организовано бесплатное обучение для женщин

КОКШЕТАУ. 20 ИЮЛЯ - В Акмолинской области в рамках дальнейшей реализации комплексного плана по повышению доходов населения до 2025 года в текущем году будет реализована новая программа микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным управления сельского хозяйства и земельных отношений региона, на эти цели для Акмолинской области из республиканского бюджета выделено 2,6 млрд тенге.

Кроме того, в рамках выделенных средств планируется выдать порядка 511 микрокредитов.

В настоящее время в установленном порядке проводятся процедуры принятия нормативно-правовых актов. В середине августа уже планируется начать микрокредитование", - проинформировали в управлении.

Также сообщается, что в период с 2017 по 2021 годы действовала государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", целью которой было содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство.

С 2017 по 2021 года был выдан 3431 кредит и микрокредит на общую сумму 13,3 млрд тенге, в том числе на поддержку стартового бизнеса выдано 2137 микрокредитов на сумму 7,3 млрд тенге", - сообщили в управлении.

Кроме того, малоимущим и многодетным семьям (под 4% годовых) выдано 208 займов на 729,6 млн тенге.

Подчеркивается, что основную долю всех выданных кредитов/микрокредитов порядка 60% составляют кредиты, направленные на развитие животноводства.

При этом дополнительно было создано порядка 3,9 тысячи новых рабочих мест.

Кредиты/микрокредиты предоставлялись через кредитные организации АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" и АО "Аграрная кредитная корпорация" со ставкой вознаграждения не более 6% годовых, сроком до 5 лет, для проектов в сфере животноводства - до 7 лет, с максимальной суммой до 8 тысяч МРП.

Сообщается, что кредитные средства выдавались на приобретение сельскохозяйственных животных, пополнение оборотных средств для проведения весенних полевых и уборочных работ, приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования, а также на развитие предпринимательской деятельности в сельской местности.

Ранее сообщалось, в Акмолинской области благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор.

Отрасли, в которых в основном задействованы одобренные проекты, связаны с деятельностью в аграрной сфере (переработка молока, разведение молочных пород скота, переработка и консервирование мяса), легкой промышленности (производство одежды и принадлежностей), гостиничного бизнеса и других", - отметили в областном УВП региона.

Кроме того, в Акмолинской области реализуется программа повышения доходов населения.

По данным акимата, только в течение 5 лет в сфере АПК будут реализованы более 500 инвестиционных проектов на сумму 2,2 трлн тенге, охвачены различными мерами занятости более 500 тысяч человек.

Руководитель региона Ермек Маржикпаев проинформировал, что в области проводится определенная работа в данном направлении. Создано более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе порядка 5 тысяч постоянных, заработная плата увеличена на 22%.

Также сообщалось, что на заседании правительства рассмотрена программа по повышению доходов населения до 2025 года. Программа членами кабмина принята с учетом некоторых доработок.

Глава правительства Алихан Смаилов отметил, что презентованная программа по повышению доходов населения до 2025 года разработана с целью повышения благосостояния граждан и обновления подходов в социально-трудовой сфере.

Занятость в промышленности и предпринимательстве планируется увеличить за счет создания новых промышленных кластеров, обеспечения финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создания условий для развития МСБ вокруг крупных предприятий. В целях повышения занятости в сфере АПК предусмотрены меры по созданию домашних хозяйств, реализации инвестиционных проектов и расширению механизмов микрокредитования.