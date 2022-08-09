В Акмолинской области пекарня производит порядка 10 наименований хлебобулочных изделий

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КОКШЕТАУ. 8 АВГУСТА - В Шортандинском районе Акмолинской области пекарня производит порядка 10 наименований хлебобулочных изделий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в рамках рабочей поездки в Шортандинский район посетил местную пекарню "Алина".
По данным пресс-службы акима области, в 2020 году предприятием открыт магазин по реализации мясной продукции.
Крупное предприятие района также занимается поставкой социального хлеба", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в ходе своей поездки в район глава региона осмотрел капитальный ремонт летних наружных водопроводных сетей.
Сообщается, что производится замена труб протяженностью 2,9 километра, установка контейнерной насосной станции и КТПН-100.
Также в ходе поездки аким поселка Мамбет Цэрэг доложил о водоснабжении. Ежедневно жители поселка потребляют порядка 2 кубометров воды.
В целом для полного решения необходимо своевременное окончание других проектов", - подчеркнул Ермек Маржикпаев.
Руководитель области посетил парк, где ведутся ремонтные работы, и центральный стадион населенного пункта, ставший с прошлого года местом проведения досуга детей.
Кроме того, Ермек Маржикпаев посетил центральную котельную, где в настоящее время проходит капитальный ремонт 5 котлов.
В отопительный период котельная обслуживает 6 многоквартирных домов, 15 квартир в частных жилых домах и 16 зданий юридических лиц.
По информации директора ТОО "MONARCH PRO" Рустема Кожахметова, ведется демонтаж двух котлов, на следующей неделе привезут новые котлы мощностью каждый по 1,7 мегаватта. Также будет проведена замена теплотрассы и насосной группы.
В пресс-службе отметили, что реализация данного проекта позволит обеспечить центральным теплоснабжением еще два многоквартирных жилых дома.
Руководитель области, осмотрев ход работы, поручил завершить ремонт к сентябрю.
В завершение поездки аким области ознакомился с ходом проведения работ по покраске фасадов 27 жилых домов. Покрашен 21 дом.
По итогам рабочей поездки Ермек Маржикпаев дал ряд поручений по развитию Шортандинского района.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области произведено продуктов питания на сумму свыше 80 млрд тенге.
Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимает мясоперерабатывающая отрасль - 53%, молочная - 14%, зерноперерабатывающая - 13%, хлеб и хлебобулочная - 2%, прочие отрасли - 18%", - сообщается в документе, размещенном на сайте управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области.
Также область полностью покрывает свои потребности по основным видам продукции.
Мы обеспечены на 100% по таким видам продуктов питания, как мука, яйцо, мясо КРС и птицы, молоко и картофель", - сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.
Кроме того, по итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития.
Созданы более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе около 5 тысяч постоянных. Уровень безработицы - 4,8%. Цены на товары первой необходимости находятся на постоянном контроле.
Также в Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 430,6 млрд тенге, что к уровню января-апреля 2021 года составило 109,6%.
Сообщается, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции.