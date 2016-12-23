Аккредитационный центр и Единый центр оказания услуг участникам ЭКСПО-2017 презентованы в Астане

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Аккредитационный центр и Единый центр оказания услуг участникам ЭКСПО-2017 презентованы в Астане23.12.2016
Expo-2017  13:47

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Астане на территории международной выставки ЭКСПО-2017 запущена работа Аккредитационного центра и Единого центра оказания услуг участникам выставки, сообщили в пресс-службе Нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017".

"Eдиный центр обслуживания (ЕЦО), работающий по принципу "одного окна" на круглосуточной основе, создан для обслуживания официальных участников, офисов комиссаров секций и их штатных сотрудников организатором Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В Центре будут находиться представители государственных органов и других организаций (включая орган внутренних дел, таможенный орган и налоговый орган), которые будут своевременно и эффективно оказывать соответствующие виды государственных и иных услуг", - сказал на презентации центров директор департамента сервисного обслуживания нацкомпании Дияс Азбергенов, передает Kazakhstan Today.

В ЕЦО будут предоставляться услуги в сфере визовой поддержки, миграционного учета, налогообложения, таможенного дела, авторского права, санитарно-эпидемиологического контроля и использования радиочастотного спектра Республики Казахстан.

Кроме того, официальные участники смогут получить в ЕЦО страховые, логистические, консалтинговые, нотариальные, переводческие услуги, а также авиакассы и экспресс-почты.

Также сегодня был презентован Аккредитационныйо центр, о работе которого проинформировал директор департамента операционного управления и риск-менеджмента АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Маркен Ахметов.

"Система аккредитации была запущена в декабре текущего года. Отныне все лица, желающие попасть на территорию и отдельные объекты выставки должны регистрироваться в онлайн системе и проходить специальную проверку в правоохранительных органах Казахстана. Это обеспечить дополнительную безопасность всего мероприятия в период подготовки и проведения", - сказал он.

Для обеспечения полноценного функционирования работы Центра аккредитации был применен международный опыт организации и запуска систем аккредитации.

Напомним, международная специализированная выставка пройдет в городе Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Ожидается порядка 5 млн посещений.
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