Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Организаторы ЭКСПО-2017 выбирают лицензиатов на изготовление сувенирной продукции, сообщили в пресс-службе АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

По информации пресс-службы, сегодня на брифинге директор департамента коммерциализации национальной компании Даулет Еркимбаев презентовал сувенирную продукцию ЭКСПО-2017, передает Kazakhstan Today.

"C августа 2016 года национальной компанией была запущена процедура по выбору лицензиатов Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Речь идет о товарах народного потребления самого широкого спектра, которые мы планируем в рамках нашей Выставки продавать по стране, позиционируя таким образом и саму Выставку, и качественные товары. Важным нюансом является создание памятного наследия выставки через фирменную продукцию", - отметил Еркимбаев.

Сообщается, что для потенциальных лицензиатов открыта широкая линейка всевозможных товаров. На сегодняшний день принимаются заявки на участие по следующим категориям: изделия из дерева, изделия из кожи, мелкая сувенирная продукция, мобильная аксессуарика, полиграфия, игрушки, взрослая и детская одежда, ювелирная продукция, деловые аксессуары, кондитерские изделия, музыкальные инструменты, товары для коллекционеров и много других смежных позиций, с которыми можно ознакомиться на сайте www.expo2017astana.com .

Как сообщили в пресс-службе, эти товары планируется реализовывать в фирменных магазинах на территории Выставки, за счет дистрибьюторской сети лицензиатов по всей стране, а также в точках продаж в аэропортах, вокзалах, крупных торговых центрах.

В нацкомпании уточнили, что на сегодняшний день определены и прошли предварительную комиссию 13 компаний, которые представляют 110 наименований товаров массового потребления.

"В настоящее время подготовлены и утверждены демонстрационные образцы продукций по 70 наименованиям продукций, некоторые из которых мы сегодня Вам представляем. Процедура по выбору лицензиатов проводится на ежемесячной основе. Приём заявок на участие планируется до марта 2017 года", - проинформировал Еркимбаев.

Напомним, что Международная специализированная выставка пройдет в городе Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года, в ходе которой ожидается порядка 5 млн посещений.

АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" создано 15 января 2013 года с целью подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

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