Курс тенге ослаб в марте на 1,8%: в Нацбанке назвали причины

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Алия Молдабекова рассказала, почему курс тенге ослаб в марте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обменный курс тенге ослаб в марте c 417,02 до 424,34, или на 1,8%. В течение первой половины месяца тенге сохранял низкую волатильность", - проинформировала Молдабекова.

Однако, по ее словам, ситуация изменилась к концу месяца, общий негативный внешний фон и ухудшение динамики цен на нефть привели к постепенному ослаблению тенге вместе с другими валютами развивающихся рынков.

Объемы торгов на Казахстанской фондовой бирже выросли до 2,5 млрд долларов. Для сравнения: среднемесячный объем торгов в 2021 и 2020 годах составил 2,3 млрд долларов", - сказал она.

Зампред Нацбанка отметила, что в январе - феврале наблюдались рекордные притоки инвестиций в ГЦБ РК и это оказывало соответствующую поддержку курсу. А в марте новые зарубежные инвестиции значительно сократились и составили 17,8 млрд тенге.

Для сравнения: в январе новые притоки в ГЦБ составили 174,2 млрд тенге, в феврале - 177,8 млрд тенге. Несмотря на снижение темпов, общий объем инвестиций на конец марта вырос до очередного пика - 799,8 млрд тенге. В апреле тренд на снижение интереса нерезидентов к тенговым активам продолжился", - проинформировала специалист.

Она также подчеркнула, что определенную поддержку валютному рынку оказывали продажи активов Национального фонда в рамках выделения трансфертов в бюджет и продажи квазигосударственного сектора. Объем продаж валюты из Национального фонда составил 695 млн долларов США, тогда как КГС продал 153,7 млн долларов США. Интервенций со стороны Национального банка не было.

С начала апреля, отметила Молдабекова, тенге продолжил ослабление.

Несмотря на то, что цена на нефть находится на уровне 63 долларов за баррель, развивающиеся рынки продолжают находиться под давлением на фоне крепкого доллара США и высоких доходностей по казначейским облигациям. Дополнительным негативным фактором для тенге являлось недавнее резкое ослабление российского рубля - валюты нашего основного партнера по импорту. За апрель тенге снизился почти на 2%, до уровня 432,94", - заключила эксперт.

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