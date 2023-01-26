Пенсионные активы ЕНПФ инвестируют в облигации холдинга "Байтерек" на общую сумму до 500 млрд тенге

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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с основными направлениями инвестирования пенсионных активов ЕНПФ, утвержденными советом по управлению Национальным фондом РК, в течение 2023 года планируется инвестирование на рыночных условиях пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек" на общую сумму до 500 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Республики Казахстан.





Привлеченные средства АО "НУХ "Байтерек" планирует направить на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне правительства Республики Казахстан", - сообщили в Нацбанке.





Отмечается, что пенсионные активы ЕНПФ будут предоставляться АО "НУХ "Байтерек" на возвратной основе по рыночной доходности. Вышеуказанные инвестиции будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ, а также окажут существенную поддержку дальнейшему развитию и модернизации реального сектора экономики Казахстана.





Как отметил директор департамента монетарных операций НБ РК Нуржан Турсунханов, с точки зрения кредитных рисков инвестиции в АО "НУХ "Байтерек" являются безопасными и рассматриваются практически на уровне правительства Республики Казахстан. Кредитный рейтинг холдинга находится на уровне суверенного кредитного рейтинга Казахстана и по международной шкале агентства Fitch Ratings составляет "ВВВ" со стабильным прогнозом.





Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ будет осуществляться на рыночных условиях с учетом долгосрочного инвестиционного горизонта. Таким образом, вышеуказанные инвестиции являются надежными и будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ", - сказал Нуржан Турсунханов.





Представитель Нацбанка сообщил, что проведение сбалансированной инвестиционной политики в отношении значительного объема активов требует диверсификации портфеля, которую невозможно реализовать только в рамках локального рынка ценных бумаг.





За период с 2016 по 2019 годы валютная доля пенсионных активов ЕНПФ была поэтапно увеличена с 17 до 33%.





При этом для эффективного управления валютной частью пенсионных активов ЕНПФ было разработано стратегическое распределение, предусматривающее инвестирование в основные зарубежные классы активов. Это глобальные акции, облигации развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации эмитентов инвестиционного уровня.





По итогам 2022 года на фоне роста пенсионных активов, в том числе за счет инвестиционного дохода, доля валютных активов в портфеле ЕНПФ снизилась и составила 28,4%. С учетом дальнейшего ожидаемого роста пенсионных активов валютная доля в портфеле ЕНПФ может снизиться к концу 2023 года до 24,3%.





Учитывая ожидаемое снижение валютной доли пенсионных активов, Национальный банк планирует в течение 2023 года поэтапно осуществлять приобретение иностранной валюты. Для поддержания валютной позиции на уровне 30% возникает необходимость в приобретении порядка $2 млрд. Приобретение данного объема не окажет существенного влияния на валютный рынок, поскольку составит не более 6-7% от средних исторических значений (годовой объем торгов на KASE по итогам 2022 года составил 29,7 млрд). Кроме того, данные операции по покупке иностранной валюты будут осуществляться на площадке Казахстанской фондовой биржи равномерно в течение года", - уточнил Нуржан Турсунханов.





Он отметил, что приобретение иностранной валюты в портфель ЕНПФ направлено на расширение географии инвестиций и спектра финансовых инструментов, приобретаемых за счет пенсионных активов. Это также будет способствовать улучшению качества инвестиционного портфеля, его диверсификации, а также повышению его ликвидности и доходности в долгосрочной перспективе.





АО "НУХ "Байтерек" - институт, обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана. Деятельность холдинга находится под прямым контролем правительства Республики Казахстан.