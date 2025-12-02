По итогам ноября курс тенге укрепился на 3,3% - Нацбанк РК

Фото: Depositphotos

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября курс тенге укрепился на 3,3%, до 512,57 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 271 млн долларов США до 280 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,6 млрд долларов США, сообщили в Национальном банке РК.





Продажи валюты из Национального фонда за ноябрь составили 600 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 10,7% от общего объема торгов или около 30 млн долларов США в день.





По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в декабре Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов США.





В рамках операций зеркалирования в ноябре было стерилизовано 475 млрд тенге. В течение декабря в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 475 млрд тенге.





Сообщается, что валютные интервенции в ноябре Национальным банком не проводились.





Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 390 млн долларов США.





В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована", - уточнили в Нацбанке.