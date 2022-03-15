Совокупный объем торгов на KASE в феврале снизился на 1,6 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Совокупный объем торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE в феврале 2022 года составил 18,1 трлн тенге и снизился относительно января на 8,0%, или на 1,6 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам февраля значение индекса KASE снизилось на 5,3 % и составило 3 361,98 пункта. Капитализация рынка акций снизилась на 13,3%, до 23,1 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного долга - на 2,7%, до 15 трлн тенге", - сообщает пресс-служба KASE в февральском отчете.
Капитализация рынка акций составила 23,1 трлн тенге, что на 3,5 трлн тенге, или 13,3 %, ниже, чем в январе. Снижение обусловлено корректировкой цен акций в последние дня февраля, связанной с обострением геополитической ситуации и ростом волатильности фондовых рынков.
Объем торгов акциями в феврале относительно января вырос на 3,4% и составил 10,3 млрд тенге. При этом количество заключенных сделок выросло на 28,9%, до 51 217. Среднедневной объем торгов составил 515,7 млн тенге, среднедневное количество сделок - 2561, средний объем одной сделки - 201,4 тысячи тенге. Торги акциями в феврале проходили исключительно на вторичном рынке", - сообщает KASE.