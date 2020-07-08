В РК на три года ввели мораторий на закуп авто и мебели для госорганов и нацкомпаний

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today -Министерством финансов РК, распоряжением президента РК с 25 мая, сроком на 3 года введен мораторий на закуп легковых, специальных и оперативно-служебных автотранспортных средств, а также офисной мебели для всех госорганов и субъектов квазигосударственного сектора, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в Министерстве финансов, таким образом ведомство продолжает работу по оптимизации бюджета на текущий год и на период до 2023 года.

Параметры республиканского бюджета РК определены с целью экономного расходования бюджетных средств для более эффективного их использования.

Расходы на сумму 532,8 млрд тенге, оптимизированные при уточнении республиканского бюджета на текущий год, были направлены на борьбу с COVID-19, предотвращение негативных последствий пандемии, поддержку граждан и бизнеса.

В связи с пересмотром макроэкономических показателей на 2021-2025 годы также скорректированы возможности республиканского бюджета на 2021-2023 годы. При определении лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимитов на новые инициативы на 2021-2023 годы оптимизированы на 6,4 трлн тенге по отношению к утвержденному бюджету", - сообщили в Минфине.

В ведомстве добавили, что в настоящее время идет формирование бюджета. Действует рабочая группа по повышению доходов и оптимизации расходов республиканского бюджета на 2021-2023 годы, которой предложено сокращение расходов с учетом новых подходов и механизмов их финансирования.

Также Министерством финансов РК предпринимаются меры для усиления финансового мониторинга, контроля трансфертного ценообразования для предотвращения вывода капитала из страны и уклонения от уплаты налогов.

В результате принятых мер, приостановлено вовлечение более 1 млрд тенге в теневые обороты, а материалы по ним переданы в Службу экономических расследований для проведения соответствующих мероприятий.

Для снижения доли теневой экономики за счет снижения объемов наличного оборота финансовых средств с 1 июня этого года налоговые органы начали контролировать оборот наличных денег в стране при превышении порогового значения обналиченных средств. Для субъектов малого бизнеса это 20 млн тенге, для среднего бизнеса - 120 млн, для крупного бизнеса - 150 млн тенге", - сообщили в Министерстве финансов.

Кроме того, Минфином проводится мониторинг процедур госзакупок, осуществленных спецпорядком в рамках ЧП, для определения риска неэффективного и необоснованного использования бюджетных средств.

Министерство проводит большую работу по поддержке казахстанского бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. В целях избежания давления на бизнес со стороны кредиторов, разработаны соответствующие поправки в законодательство по запрету на подачу в суд заявлений о признании банкротами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей госорганами и субъектами квазигоссектора", - рассказали в Минфине.

В министерстве также сообщили, что совместно с НПП "Атамекен" во всех регионах страны ведется разъяснительная работа о возможностях применения реабилитационной процедуры. Субъектам бизнеса, испытывающим финансовые трудности, будет оказана оперативная и квалифицированная помощь при обращениях в суд и применении реабилитационной процедуры.

Все эти меры призваны обеспечить сохранение субъектов бизнеса, рабочих мест и поступлений налогов", - отметили в Министерстве финансов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства